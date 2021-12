Đối tượng mua bán ma túy liên tỉnh sa lưới pháp luật

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đang xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Ly (SN 1984, hộ khẩu thường trú tại phường Trường Chinh, TP. Kon Tum; tạm trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu của Công an huyện Đức Cơ, tháng 7-2021, đối tượng Lê Đình Ly từ Kon Tum chuyển đến sinh sống tại thị trấn Chư Ty. Trong quá trình ở đây, Ly thường di chuyển qua tỉnh Kon Tum. Còn khi ở Đức Cơ, đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, chủ yếu là ở nhà nghỉ, khách sạn.

Qua theo dõi, trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy (Công an huyện Đức Cơ) phát hiện Ly có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện với số lượng lớn, thủ đoạn hết sức tinh vi. Xác minh nhân thân đối tượng, Công an huyện Đức Cơ biết Ly có 4 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Đối tượng Lê Đình Ly (ảnh Công an huyện Đức Cơ cung cấp)

Từ những thông tin thu thập được, Công an huyện Đức Cơ đã xác lập chuyên án đấu tranh với đối tượng này. Sau gần 5 tháng kiên trì theo dõi di biến động của đối tượng trên địa bàn huyện Đức Cơ và Kon Tum, Ban chuyên án đã xác định Ly mua bán ma túy với nhiều đối tượng ở nhiều nơi khác nhau. Ngày 24-11, lực lượng Công an quyết định lập kế hoạch phá án. Thiếu tá Nguyễn Anh Thái-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy kể: “Ngày 24-11, tổ công tác theo dõi đối tượng từ ngoài tỉnh về Đức Cơ. Khoảng 16 giờ 10 phút cùng ngày, Ly đỗ xe ô tô BKS 82A-011.71 bên đường Võ Thị Sáu (thị trấn Chư Ty). Xác định đối tượng đang đi giao hàng, trên xe có ma túy, tổ công tác yêu cầu kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng Công an, Ly vùng bỏ chạy vào nhà dân hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng Công an đã kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng. Kiểm tra trên xe, chúng tôi phát hiện và thu giữ 2 gói heroin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ly tại nhà trọ thuộc tổ dân phố 1 (thị trấn Chư Ty), chúng tôi thu giữ thêm 8 gói heroin và ma túy đá. Mặc dù quanh co chối tội nhưng với các bằng chứng thuyết phục, Ly buộc phải thừa nhận đã vận chuyển số ma túy trên từ Kon Tum về Đức Cơ để bán cho các đối tượng khác. Tổng trọng lượng ma túy thu trên xe ô tô và nơi ở của đối tượng Ly là 323 gram, trong đó có 173 gram heroin và 150 gram ma túy đá”.

Để kịp thời động viên Công an huyện Đức Cơ trong việc phá thành công chuyên án, sáng 25-11, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã đến thưởng nóng cho tập thể đơn vị. Tại buổi làm việc, Đại tá Dương Văn Long ghi nhận, biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện tiếp tục mở rộng điều tra để bắt giữ, xử lý các đối tượng liên quan. Đặc biệt, dịp cuối năm, các loại tội phạm hoạt động phức tạp, do đó, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động đấu tranh trấn áp tội phạm và phòng-chống dịch Covid-19. Đồng thời, Công an huyện cần phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng vũ trang trên địa bàn kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy; cùng với đó vô hiệu hóa hoạt động của các loại tội phạm như: buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán hàng giả; khai thác lâm sản trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.