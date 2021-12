Đà Nẵng: Bắt 2 tài xế tiếp tay 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 24.12, Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố 2 tài xế tiếp tay cho 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.





Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Khánh (ngụ khu 9 xã Tiên Kiên, H.Lâm Thao) và Nguyễn Mạnh Hà (cùng 43 tuổi, ngụ thôn Đồng Ve, xã Mỹ Lương, H.Yên Lập, cùng tỉnh Phú Thọ) về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.



Trước đó, lúc 15 giờ 15 phút ngày 9.12, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường dẫn Nam Hải Vân (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) phát hiện ô tô BS 15A - 134.64 do Nguyễn Văn Khánh và Nguyễn Mạnh Hà điều khiển chở 6 người Trung Quốc.



Qua kiểm tra, 6 người Trung Quốc này không xuất trình được hộ chiếu và thị thực nhập cảnh vào Việt Nam. Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng, cùng Công an Q.Liên Chiểu tiến hành điều tra.



Khánh (bên trái) và Hà bị bắt tạm giam. Ảnh: Nguyễn Tú

Qua đó, lực lượng phối hợp xác định, 6 công dân Trung Quốc nêu trên nhập cảnh trái phép thông qua tuyến đường biên giới Trung Quốc - Việt Nam thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh ngày 8.12.



Mục đích nhập cảnh nhằm tìm việc làm tại Việt Nam, số khác tiếp tục xuyên Việt và định vượt biên sang Campuchia để làm việc cho một số đầu mối đã liên lạc từ trước…



Cơ quan An ninh điều tra đọc lệnh bắt các bị can sau khi kết thúc thời gian cách ly y tế. Ảnh: Nguyễn Tú



Những đầu mối này thuê xe đón người Trung Quốc tại biên giới rồi chở về Hà Nội. Tiếp đó Khánh và Hà dùng ô tô BS 15A-134.64 đón nhóm người Trung Quốc, dù biết họ nhập cảnh trái phép.



Trên đường đi, 2 người thay nhau lái xe, liên lạc với đồng bọn để được hướng dẫn né các chốt kiểm tra. Các tài xế cũng không đưa khách vào quán ăn mà ghé mua đồ rồi cho ăn trên xe để tránh bị phát hiện.



Ngày 24.12, sau khi kết thúc thời gian cách ly y tế đối với Khánh và Hà, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam. Đối với 6 người Trung Quốc, hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hành vi nhập cảnh trái phép.

Theo NGUYỄN TÚ (TNO)