Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Bình Dương

Nghi phạm xông vào trụ sở chi nhánh một ngân hàng tại huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) cướp tiền trưa 28/12 đã bị bắt giữ sau khi lẩn trốn tại xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng.





Chiều 28/12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt giữ được nghi phạm cướp tiền tại một chi nhánh ngân hàng ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.



Theo đó, nghi phạm cướp ngân hàng bị bắt được xác định tên là Trần Văn Hùng (31 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương). Hùng bị bắt giữ khi đang chạy về nơi cư trú để thay quần áo và lẩn trốn.



Nghi phạm cướp ngân hàng Trần Văn Hùng. Ảnh: CA cung cấp



Trước đó, vào trưa cùng ngày, Hùng cầm theo khẩu súng giả xông vào một chi nhánh ngân hàng ở quốc lộ 13, thuộc xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, uy hiếp nhân viên của ngân hàng để cướp đi số tiền gần 500 triệu đồng rồi leo lên xe máy bỏ chạy.



Sau khi vụ cướp xảy ra, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng công an địa phương nhanh chóng truy xét điều tra. Hình ảnh camera được trích xuất, hàng chục trinh sát có kinh nghiệm tỏa đi nhiều hướng để truy bắt tên cướp. Sau hơn 1 giờ xảy ra vụ cướp, các trinh sát đã bắt được Hùng, khi tên này đang tẩu thoát về gần nơi cư trú.



Bước đầu, Hùng khai nhận do túng tiền nên đã liều mua súng giả để đi cướp ngân hàng.



Cơ quan điều tra đang lấy lời khai của Hùng để làm rõ vụ việc.



https://danviet.vn/da-bat-duoc-nghi-pham-cuop-ngan-hang-o-binh-duong-20211228171005487.htm

Theo Văn Dũng (Dân Việt)