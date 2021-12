Công an TP. Pleiku: Liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022, ngày 15-12, Công an TP. Pleiku đã triển khai 4 tổ công tác với 75 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

Công an TP. Pleiku kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Lê Anh

Qua tuần tra kiểm soát, các tổ công tác đã phát hiện, xử lý 14 trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn; 10 xe máy vi phạm các lỗi như độ pô, thay đổi kiểu dáng xe và 1 đối tượng mang theo công cụ hỗ trợ giấu trong cốp xe khi tham gia giao thông. Cùng với đó, Công an TP. Pleiku đã phát hiện 1 vụ mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, thu giữ 200 áo khoác các loại với trị giá hơn 23 triệu đồng; bắt tạm giam 1 đối tượng có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản từ tháng 6-2021 sau đó bỏ trốn; bắt giữ 1 vụ đánh bạc với 3 đối tượng, thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng hơn 16 triệu đồng.

Đặc biệt, vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 15-12, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy đã phối hợp cùng Công an xã Biển Hồ bắt quả tang đối tượng Văn Tài (SN 1989, trú tại 40/12 Trần Huy Liệu, thôn 4, xã Biển Hồ) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ trong túi quần của Tài 8 gói ma túy đá, đối tượng khai nhận mua về cất giấu để sử dụng. Ngoài ra, Công an TP. Pleiku còn phát hiện 5 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn ở phường Ia Kring.