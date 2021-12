Công an Gia Lai ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán

(GLO)- Sáng 15-12, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ mít tinh, diễu hành, ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các sự kiện lớn của tỉnh, của đất nước.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh cùng 500 cán bộ, chiến sĩ của 27 đơn vị thuộc Công an tỉnh.

Quang cảnh lễ phát động ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ảnh: Lê Anh

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-thông tin: Năm 2021 tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, gây ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác đảm bảo ANTT. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các cấp, các ngành, Mặt trận, đoàn thể và sự ủng hộ của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã phát huy tốt vai trò nòng cốt; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH), bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và của đất nước. Tuy nhiên tình hình ANTT vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tình hình tội phạm và TTATXH có lúc, có nơi chưa đảm bảo, tai nạn giao thông (TNGT) giảm nhưng chưa bền vững. Theo quy luật, hoạt động của tội phạm sẽ gia tăng, diễn biến phức tạp hơn vào thời điểm cuối năm và Tết Nguyên đán. Cùng với đó, thời gian này mật độ phương tiện, lưu lượng người tham gia giao thông tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, dễ xảy ra TNGT.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Ảnh: Lê Anh

Để tăng cường bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn. Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo toàn lực lượng Công an triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15-12-2021 đến 14-2-2022.

Quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai, tại buổi lễ Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã giao các chỉ tiêu cụ thể cho lực lượng Công an toàn tỉnh. Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương phải làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành, đoàn thể, phối hợp với lực lượng Công an đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp công tác; chủ động phòng-ngừa, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các tổ chức, đối tượng thù địch phản động. Trấn áp, triệt phá kịp thời các băng, nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội; phấn đấu giảm tội phạm hình sự 5% so với thời gian liền kề trước cao điểm; tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt trên 85%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên.

Đảm bảo an toàn cháy, nổ; TNGT giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các hoạt động văn hóa, xã hội, các hoạt động vui Xuân, đón Tết của Nhân dân. Phân công cán bộ, chiến sĩ bám nắm địa bàn và tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở, không để xảy ra các vấn đề phức tạp, phát sinh “điểm nóng” về ANTT. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa lực lượng Công an với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị vào công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng-chống tội phạm, tạo khí thế mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm.