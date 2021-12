Công an Bình Thạnh triệt phá băng tín dụng đen Tâm "ken"

Băng nhóm tín dụng đen do Tâm "ken" cầm đầu hoạt động với thủ đoạn tinh vi, liên tục đe dọa đoạt mạng nạn nhân. Sau hơn 10 tháng vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã triệt phá thành công

Ngày 1-12, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Đường Minh Tâm (tự Tâm "ken"; SN 1971; ngụ quận Tân Bình, TP HCM) cùng 13 đối tượng liên quan để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Liên tục đe dọa, ép trả tiền

Trước đó, tháng 12-2020, Công an quận Bình Thạnh nhận được đơn cầu cứu từ chị Đ.T.T.L (SN 1988, ngụ quận Bình Thạnh) về việc chị L. và gia đình liên tục bị các đối tượng tìm đến nhà đe dọa "xử đẹp" để ép trả số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh đã chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp quận vào cuộc điều tra, đồng thời bảo đảm an toàn cho gia đình chị L.

Qua điều tra, công an xác định Tâm "ken" và chị L. có quan hệ tình cảm. Biết chị L. làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng cho khách hàng có nhu cầu, Tâm gợi ý cho chị L. vay tiền để lấy lãi. Thời gian đầu, Tâm thường xuyên "bơm" tiền cho chị L. Thấy lợi nhuận quá lớn, Tâm gọi thêm nhiều đồng bọn dồn tiền cho chị L. đáo hạn bằng nhiều gói vay khác nhau.

Lãi suất mà Tâm và các đối tượng cho chị L. vay dao động từ 0,5%-4%/ngày đối với các gói vay ngắn hạn (1-3 ngày), gói vay kéo dài cả tuần, lãi suất lên đến 18%.



Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đọc lệnh khởi tố, bắt giam Tâm “ken”

Từ ngày 8-1-2019 đến 3-1-2020, Tâm cùng đồng bọn đã chuyển số tiền gốc gần 131,5 tỉ đồng cho chị L. vay, chị L. đã trả hơn 169,7 tỉ đồng, bao gồm tiền gốc và tiền lãi.

Đầu năm 2020, do làm ăn không thuận lợi, chị L. không đủ khả năng thanh toán, Tâm chấm dứt quan hệ tình cảm. Sau đó, Tâm cùng đồng bọn liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa "xử đẹp" để ép chị L. trả nợ.

Các đối tượng này thường xuyên tìm đến nhà chị L. ở quận Bình Thạnh chửi bới, đe dọa người thân. Khi lực lượng công an đến hiện trường, các đối tượng nhanh chóng rời đi.

Nhóm của Tâm còn ép gia đình chị L. bán nhà để trả nợ. Vì quá sợ hãi, chị L. phải bỏ nhà đi, thuê khách sạn để trốn tránh nhưng vẫn bị chúng tìm ra số điện thoại và chỗ ở để uy hiếp.

Thủ đoạn tinh vi

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP HCM, Công an quận Bình Thạnh đã vào cuộc điều tra.

Đặc biệt, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của chị L., bằng biện pháp nghiệp vụ, qua thu thập nhân thân, lai lịch và sao kê tài khoản từ ngân hàng, công an đã xác định Tâm và đồng bọn có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thời điểm này, đồng bọn của Tâm gửi đơn tố cáo chị L. có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 33 tỉ đồng tiền góp vốn làm ăn chung. Qua xác minh, cơ quan điều tra khẳng định đơn tố cáo sai sự thật nên ra quyết định khởi tố Võ Thiện Công (SN 1993, ngụ quận Bình Thạnh) thêm tội "Vu khống".

Sau hơn 10 tháng thu thập chứng cứ, Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Tâm và đồng bọn. Các đối tượng thừa nhận cho chị L. vay 131,5 tỉ đồng, chị L. đã trả 169,7 tỉ đồng, bao gồm tiền gốc và lãi.

Do lòng tham nên tiếp tục ép chị L. trả hơn 33 tỉ đồng. Ngoài ra, Tâm khai để dễ dàng thu hồi nợ và tránh sự chú ý từ cơ quan công an, Tâm chia thành 6 nhóm (các đối tượng đều là người thân, đàn em của Tâm) giả vờ không quen biết nhau để cho chị L. vay tiền.

Nạn nhân từng cầu cứu Báo Người Lao Động Ngoài làm đơn gửi Công an quận Bình Thạnh tố cáo băng nhóm chuyên cho vay lãi nặng do Tâm "ken" cầm đầu, cuối năm 2020, chị Đ.T.T.L còn cầu cứu đến Báo Người Lao Động. Từ ngày 18 đến 20-1-2021, Báo Người Lao Động đã vào cuộc điều tra và thực hiện loạt bài "Tín dụng đen giăng bẫy đủ kiểu" phản ánh thực tế tín dụng đen nhan nhản, dễ vay, khiến nhiều người sập bẫy rồi tán gia bại sản, trốn chui trốn nhủi vì bị giang hồ dọa đoạt mạng. Ngay sau loạt bài, nhằm tìm giải pháp khả thi để triệt phá nạn tín dụng đen, Báo Người Lao Động đã tổ chức tọa đàm "Nhận diện, đẩy lùi hoạt động tín dụng đen" (ngày 20-1-2021) với sự tham dự của Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, lãnh đạo Công an TP HCM, luật sư, đại diện các ngân hàng và sự tham gia của một số nạn nhân tín dụng đen. Tại buổi tọa đàm, chị L. đã bật khóc, cầu cứu cơ quan chức năng vì đang bị các đối tượng giang hồ đe dọa bản thân và gia đình.