Cô gái 19 tuổi bị nam thanh niên chặn đường sát hại ở Hà Nội

Hoàng Tuấn An có mâu thuẫn tình cảm với H, nên gã rình đợi cô này đi làm về rồi dùng hung khí sát hại nạn nhân.

Ngày 24.12, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Tuấn An (19 tuổi, ở huyện Hoài Đức) để điều tra về hành vi "Giết người".

An là bị can đã ra tay sát hại thiếu nữ cùng tuổi, xảy ra hai hôm trước.

Theo cơ quan chức năng, An có quan hệ tình cảm với H.T.N.H (19 tuổi). Thời gian gần đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Tối 22.12, An chuẩn bị hung khí, đứng canh ở thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, H đi làm từ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội về nhà thì bị An chặn đường. Sau đó, bị can lấy dao đâm nạn nhân tử vong.

Người dân xung quanh phát hiện vụ việc, khống chế An và trình báo với công an địa phương. Thanh niên này bị bắt giữ ngay tại hiện trường.

Về thông tin nạn nhân và đối tượng có phải là người yêu của nhau hay không, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ.