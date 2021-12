Bình Thuận: Bắt giam 4 nghi can dùng quan tài, mắm tôm pha sơn... đi đòi nợ

Thượng tá Trần Văn Tươi, Trưởng công an H.Hàm Thuận Nam, cho biết ngay sau khi nhận tin báo vụ việc trên, công an huyện đã báo cáo nhanh đến Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cùng thủ trưởng cơ quan CSĐT tỉnh. Công an huyện cũng nhận định đây là vụ án đòi nợ nghiêm trọng, các nghi can đòi nợ manh động và gây bức xúc dư luận nhân dân địa phương; có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng, đe dọa giết người, cho vay tín dụng đen và xúc phạm Quốc kỳ. Công an đã huy động nhiều tổ công tác đi nhiều nơi xác minh để truy bắt các nghi phạm này.