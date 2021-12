Bênh vợ, anh đâm em cột chèo tử vong

Sống chung với nhà vợ nhưng em cột chèo thường xuyên tìm cớ để đuổi 2 vợ chồng Hào ra ngoài. Trong một lần mâu thuẫn, Hào đã dùng dao bấm đâm người em cột chèo tử vong...





Ngày 19/12, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đang hoàn tất hồ sơ xử lý Phạm Huỳnh Hào (SN 1992, ngụ Bình Tân) về hành vi giết người. Nạn nhân của Hào là N.T.K (SN 2000, quê Bình Định, em cột chèo với Hào).



Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Hào và vợ chồng K. sống cùng cha mẹ vợ ở một căn nhà tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Do sống chung một nhà nên giữa 2 vợ chồng Hào và vợ chồng K. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Vợ chồng K. luôn có ý đồ muốn đuổi vợ chồng chị gái ra khỏi nhà.



Trưa 16/12, giữa vợ Hào và vợ K. xảy ra mâu thuẫn về việc không trông nom con mà bắt người mẹ già sức khỏe yếu phải lo cho cháu. Trong lúc mâu thuẫn, K. đòi đuổi chị vợ ra khỏi nhà. Khi hay tin vợ bị ức hiếp, Hào thủ con dao bấm từ chỗ làm về nhà để nói chuyện phải trái với vợ chồng K. Giữa 2 bên to tiếng và xô xát, Hào dùng dao bấm đâm K. nhiều nhát.



Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng K. không qua khỏi, riêng Hào cũng bị thương trong lúc xô xát. Công an huyện Bình Chánh có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân, đưa Hào đi sơ cứu rồi đưa về trụ sở làm rõ.

Theo ANH THƯ (cand)