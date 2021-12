Bắt tạm giam tổng thư ký tạp chí chiếm đoạt 1 tỉ đồng của người dân

“Nổ” mình có nhiều mối quan hệ, có thể xin được tàu cát bị tạm giữ ra trước thời hạn, Tổng thư ký Tạp chí Văn Hiến Việt Nam nhận 1 tỉ đồng của người dân nhưng không lấy được phương tiện ra và đã chiếm đoạt số tiền này.





Sáng 18.12, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Ngô Văn Tới (40 tuổi, trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội; Tổng thư ký Tạp chí Văn Hiến Việt Nam) để làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.





Bị can Ngô Văn Tới. Ảnh công an cung cấp



Theo lãnh đạo PC02 Công an tỉnh Bắc Ninh, nhiều năm trước, ông Tới từng giới thiệu mình công tác tại một tạp chí của cơ quan tố tụng để lừa rất nhiều người ở Bắc Ninh.



Khoảng tháng 5.2021, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục nhận tố giác của bà Lê Thị H. (53 tuổi, trú H.Yên Dũng, Bắc Giang) về việc tàu cát của bà bị lực lượng chức năng tạm giữ. Được kết nối, ông Tới giới thiệu với bà H. mình có nhiều mối quan hệ, có thể lấy được tàu đang bị tạm giữ ra trước thời hạn.



Do tin tưởng, bà H. đã đưa cho Tới 1 tỉ đồng để lấy tàu về. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ông Tới không thực hiện lời hứa mà sử dụng vào mục đích khác để chiếm đoạt.



“Tới đã lợi dụng danh nghĩa báo chí và thiếu hiểu biết của các bị hại để lừa đảo. Đặc biệt, quá trình xác minh điều tra, Tới chống đối, không hợp tác, triệu tập không đến”, vị lãnh đạo PC02 Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay.



Tang vật thu giữ khi bắt Ngô Văn Tới. Ảnh công an cung cấp





Ngày 17.12, PC02 Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Tới.



Quá trình bắt, khám xét, lực lượng chức năng thu giữ trên xe ô tô của ông Tới 1 ví trong đó có 1 căn cước công dân, 1 thẻ nhà báo, 1 giấy phép lái xe cùng các giấy tờ liên quan đều mang tên Ngô Văn Tới và 55 triệu đồng tiền mặt.



PC02 Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị những ai từng là nạn nhân của Ngô Văn Tới đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh trình báo để được giải quyết, phục vụ mở rộng điều tra.

