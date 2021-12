Bắt giữ đối tượng ra tay sát hại bạn nhậu rồi bỏ trốn

Đối tượng sát hại bạn nhậu rồi bỏ trốn đã bị lực lượng Công an TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) bắt giữ.





Ngày 12/12, theo tin từ Công an TP.Huế, cơ quan này đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ án mạng tại phường Phú Hậu, TP.Huế.



Đối tượng bị bắt giữ là Dương Trung Hoài (SN 1987, trú 43 Tam Thai, phường Trường An, TP.Huế). Hoài bị lực lượng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế bắt giữ khi đang lẩn trốn.





Đối tượng Dương Trung Hoài bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Ảnh: C.A



Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào lúc 22h30 ngày 11/12, tại ngã tư Ngô Kha- Nguyễn Gia Thiều (phường Phú Hậu), Hoài ngồi nhậu với các anh Trần Đại Hiền (SN 1985) và Nguyễn Thanh Sơn (SN 1988, cùng trú tại phường Thuận Lộc, TP.Huế).



Trong lúc ăn nhậu, do có mâu thuẫn nên Hoài đã dùng vật nhọn đâm vào sườn của anh Hiền. Cú đâm khiến anh Hiền bị trọng thương dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Hoài lập tức bỏ trốn.



Sau khi vụ án xảy ra, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế phối hợp với công an các phường và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tiến hành truy bắt đối tượng.



Sau 12 giờ truy bắt quyết liệt, lực lượng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Hoài và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự điều tra theo thẩm quyền.





Theo Trần Hòe (Dân Việt)