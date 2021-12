Bắt đối tượng tàng trữ hàng trăm kg thuốc nổ, đạn gang cho súng kíp

Tiến hành kiểm tra tại nhà đối tượng, Công an tỉnh Sơn La đã thu giữ hơn 200kg thuốc nổ đen dùng cho súng kíp, 265kg đạn gang, 21 vỉ kíp nổ cùng một số vật chứng liên quan.

Đối tượng Nguyễn Minh Hảo (giữa) bị bắt giữ về hành vi chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vật liệu nổ. Nguồn: VOV

Ngày 23/12, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Sơn La) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Phù Yên (Sơn La) thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Minh Hảo (sinh năm 1966, trú tại Tiểu khu 2, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên) về hành vi "Chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vật liệu nổ."

Trước đó, ngày 16/12, qua tin báo tố giác tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra đã phát hiện Nguyễn Minh Hảo có dấu hiệu “chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vật liệu nổ.”

Tiến hành kiểm tra tại nhà đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Sơn La) đã thu giữ hơn 200kg thuốc nổ đen dùng cho súng kíp, 265kg đạn gang, 21 vỉ kíp nổ cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, mua số vật liệu nổ trên ở trên mạng về chế tạo thuốc nổ dùng cho súng kíp để bán kiếm lời.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.