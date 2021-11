Vờ hỏi mua, xem đất rồi đánh tráo sổ đỏ đi lừa bán hàng chục tỉ đồng

Ngày 23.11, Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa triệt phá nhóm tội phạm gồm 5 người từ TP.HCM xuống khu vực miền Tây chuyên đánh tráo giấy quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Tính từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn TP.Cần Thơ và các tỉnh, thành Tây Nam Bộ xuất hiện một nhóm người lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến hàng chục tỉ đồng với thủ đoạn hết sức tinh vi.



Nắm bắt được sự việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ phối hợp với lực lượng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ và khởi tố bị can đối Lưu Hoàng Hải (49 tuổi, TP.HCM) cùng 4 người khác cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó Hải được xác định là kẻ chủ mưu cầm đầu.



Lưu Hoàng Hải (49 tuổi, TP.HCM).



Tại cơ quan công an, các đối tượng khai do có làm môi giới bất động sản ở TP.HCM nên quen biết nhau ở các quán cà phê rồi cấu kết thực hiện phạm tội. Tổng cộng nhóm đã thực hiện 4 vụ, đánh tráo 6 sổ đỏ trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Cái Răng, TP.Cần Thơ với giá trị thị trường khoảng 80 tỉ đồng.



Nhóm đối tượng này cũng đã thực hiện giao dịch chuyển nhượng, cầm cố được 4 giấy sổ đỏ chiếm đoạt số tiền hơn 15 tỉ đồng, trong đó có 2 giấy Phòng Cảnh sát hình sự đã yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường phong tỏa kịp thời.



Ngoài Cần Thơ, các bị can còn khai nhận đã làm giả giấy hồng ở các tỉnh như Long An, Bến Tre, Đồng Tháp và Sóc Trăng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Tang vật của nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trước đó, nhóm đối tượng này thường lợi dụng các số điện thoại của những người đang cần bán đất, bán nhà bằng nhiều nguồn khác nhau (thông qua môi giới, rao bán trên mạng, số điện thoại cắm biển trên đất…) để xin giấy sổ đỏ photo.



Bằng cách tiếp cận trên, nhóm này làm giả giấy sổ đỏ rồi liên hệ chủ đất để xem vị trí thửa đất, nhà và giấy sổ đỏ bản chính để đặt cọc. Sau đó, nhóm đối tượng trên đánh tráo lấy giấy hồng thật.



Thực hiện hành vi đánh tráo giấy tờ xong, nhóm đối tượng thuê người đóng giả chủ đất (làm giả giấy tờ tùy nhân của chủ đất như CMND, sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn) để ủy quyền, chuyển nhượng cho người khác với giá rẻ hơn giá thị trường.



Sau khi thực hiện giao dịch, nhóm tắt điện thoại di động, cắt liên lạc với bị hại. Do giấy sổ đỏ thật nên các cơ quan công chứng và Phòng tài nguyên và môi trường không phát hiện.



Hiện Cơ quan Công an TP.Cần Thơ đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.



