Vợ chồng cựu công an xã giúp 2 tội phạm quốc tế trốn truy nã làm giả CMND

Giúp 2 người quốc tịch Trung Quốc trốn truy nã làm chứng minh thư giả quốc tịch Việt Nam, Tạ Văn Thuấn, nguyên công an xã Trầm Lộng (Hà Nội), cùng vợ lĩnh án tù.





Ngày 22-11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Tạ Văn Thuấn (48 tuổi, cựu công an xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) 7 năm tù và Bùi Thùy Dung (47 tuổi, vợ Thuấn) 8 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tổ chức môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.



Cùng với đó, TAND cũng tuyên Li Shao Long (34 tuổi) và Liu Jian Min (42 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) lần lượt 3 năm 6 tháng và 3 năm tù về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.'





Các bị cáo tại phiên toà - Ảnh: TN



Theo cáo trạng, năm 2009, Li Shao Long trốn truy nã về tội cố ý gây thương tích và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đến năm 2012, Li Shao Long mở cửa hàng bán quần áo trên phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và chung sống như vợ chồng với Đặng Thị Hương (nhân viên bán hàng quần áo cho Li Shao Long). Năm 2015, biết lai lịch của Long, Hương yêu cầu chấm dứt quan hệ.



Sau đó, Li Shao Long đã nhờ Hương liên hệ làm giúp chứng minh nhân dân giả quốc tịch Việt Nam để ở lại. Long nhờ Hương về quê ở xã Trầm Lộng, gặp Thuấn và đặt vấn đề làm giả chứng minh nhân dân cho Li Shao Long.



Theo thỏa thuận giữa vợ chồng Thuấn và Hương, chứng minh nhân dân giả sẽ dùng ảnh của Li Shao Long, nhưng tên lại là anh trai của Hương.



Tháng 3-2015, Thuấn viết đơn xin cấp mới chứng minh nhân dân, trình cấp trên ký. Tiếp đó, vợ Thuấn là Dung đưa Li Shao Long đến Công an huyện Ứng Hòa làm thủ tục chụp ảnh, lăn tay. Dung được Hương trả 20 triệu đồng.



Cùng thủ đoạn trên, tháng 12-2019, vợ chồng Thuấn giúp Liu Jian Min, người đang bị Interpol truy nã về tội lừa đảo hợp đồng, làm giả chứng minh nhân dân.



Với hai chứng minh nhân dân giả trên, Li Shao Long và Liu Jian Min xin làm hộ chiếu, bay qua lại giữa Việt Nam - Thái Lan, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký tạm trú và xin việc làm. Đến tháng 12-2020 và tháng 1-2021, cả hai lần lượt bị Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện, bắt giữ.



Tại tòa, vợ chồng Thuấn khai biết Long và Min là người nước ngoài, nhưng không biết là tội phạm đang bị truy nã.



Min khai theo thỏa thuận đã nhiều lần chuyển tiền cho Hương, tổng cộng 400 triệu đồng để làm chứng minh nhân dân giả.



Liên quan đến vụ án, các bộ phận chịu trách nhiệm cấp mới chứng minh nhân dân đều thừa nhận có sai sót và thiếu trách nhiệm, nhưng không có động cơ mục đích vụ lợi, không được hưởng lợi. Cơ quan điều tra đã có văn bản kiến nghị cơ quan chủ quản xử lý các cá nhân này theo quy định.



Do Hương cùng mẹ đẻ và anh trai đều không có mặt tại địa phương nên cơ quan công an đã tách hồ sơ để tiếp tục điều tra.



Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)