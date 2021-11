Tử tù Nguyễn Kim An trốn trại cách nào?

Lợi dụng lúc cán bộ Trại tạm giam Chí Hòa mở cửa vào đưa cơm, tử tù Nguyễn Kim An lén lút rút chân ra khỏi cùm, lẻn ra khỏi buồng giam rồi trốn ra ngoài.





Ngày 24-11, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim An (SN 1995, quê ở tỉnh Bình Thuận) 2 năm 6 tháng tù giam về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ". Tổng hợp hình phạt trước đó, bị cáo chấp hành mức án tử hình.





Tử tù Nguyễn Kim An ra tòa về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ".



Theo cáo trạng, An đã lãnh án tử hình về tội "Giết người" và "Cướp tài sản"; bị giam giữ tại Trại tạm giam Chí Hòa, TP HCM.



Chiều 13-7, tổ trực ban thuộc trại tạm giam tiến hành phát cơm, canh và bơm nước sinh hoạt buổi chiều cho phạm nhân. Lợi dụng lúc cán bộ mở cửa vào đưa cơm, An lén lút rút chân ra khỏi cùm; rồi lẻn ra khỏi buồng giam, đi sang phòng kế bên (bỏ trống).



Tối cùng ngày, An nhanh lẹ trốn ra ngoài khi thấy cổng trại giam vừa mở.



Sáng hôm sau, cán bộ Trại tạm giam Chí Hòa thực hiện điểm danh thì phát hiện tử tù Nguyễn Kim An biến mất. Công an gấp rút phong tỏa tất cả cổng ra vào; lục soát, tìm kiếm đối tượng. Dù vậy, lực lượng chức năng không tìm ra tung tích tử tù trốn trại.



Lẩn trốn bên ngoài, An lang thang khắp nơi. Y xin tiền, ở nhờ nhà người thân hoặc bạn tù. Khi ở nhờ nhà một người chạy xe ôm ở quận Thủ Đức (TP HCM), tử tù Nguyễn Kim An sa lưới.



Đối với cán bộ công an lơ là trách nhiệm để tử tù trốn khỏi trại tạm giam, cơ quan chức năng tiến hành xem xét xử lý sau.



Theo Di Lâm (NLĐO)