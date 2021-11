Trùm đường dây đánh bạc 30.000 tỉ Hà "Miên" bị khởi tố

14 đối tượng trong đường dây đánh bạc có giao dịch tới 30.000 tỉ đồng do Đỗ Ngọc Hà (tức Hà "Miên") cầm đầu vừa bị Cơ quan công an khởi tố.



Trùm đường dây đánh bạc 30.000 tỉ Hà "Miên" (áo trắng) thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC



Ngày 13.11, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam Đỗ Ngọc Hà (37 tuổi) và Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi) cùng về tội “Tổ chức đánh bạc”.



Ngoài 2 bị can trên, 12 đối tượng khác bị khởi tố về tội “Đánh bạc".



Như Lao Động đưa tin, đầu tháng 10, Cục Cảnh sát hình sự thông tin việc đơn vị triệt phá đường dây đánh bạc do Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn cầm đầu.



Theo tài liệu điều tra, tháng 12.2020, Hà và Sơn tìm hiểu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử USDT quy đổi ra Euro.



Sau đó, Hà lập trang web trung gian liên kết với nhà cái Evolution đặt tại nước ngoài để cho các con bạc tham gia đặt cược dựa trên kết quả của nhà cái.



Trong quá trình điều hành đường dây, Hà và Sơn đã lôi kéo nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc vận hành theo sự phân cấp (hình chóp). Các đối tượng đào tạo một số thành viên làm nhiệm vụ như marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ con bạc.



Để thu hút, đường dây này còn tổ chức sự kiện, đăng tải lên mạng xã hội, YouTube và mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính và đưa ra các gói bảo hiểm với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.



Có khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm “tổng” của 2 đối tượng. Số tiền đặt cược trên hệ thống khoảng hơn 1,1 tỉ Euro (khoảng 30.000 tỉ đồng). Cơ quan điều tra đã thu giữ 12 xe ôtô, hơn 1,7 tỉ đồng tiền mặt, 104 lượng vàng SJC…



Ngoài ra, quá trình thu thập tài liệu đấu tranh chuyên án liên quan đối tượng Hà "Miên", Cục Cảnh sát Hình sự tiếp tục phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc khác do Nguyễn Văn Dương (27 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu trên trang https:// arenacsn88.com (nhóm Arena Playtech cộng đồng) có phương thức thủ đoạn tương tự.



Ở đường dây đánh bạc này, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Quốc Anh (39 tuổi), Ninh Quý Thịnh (23 tuổi), Trần Tuyết Trinh (23 tuổi), Nguyễn Thị Anh Thư (28 tuổi) về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và “Đánh bạc”.



Dương khai nhận có “kinh nghiệm” về chơi Baccarat, am hiểu tiền điện tử. Bị can thấy nhóm Evol của Hà “Miên” hoạt động, kiếm được nhiều tiền nên Dương đã kết hợp với Nguyễn Quốc Anh và một số đối tượng xây dựng trang web https://arenacsn88.com có phương thức hoạt động tương tự (gọi là nhóm Arena Playtech) nhằm cạnh tranh với nhóm Evol của Hà "Miên".



Để lôi kéo các con bạc về chơi ở trang web của mình, hai nhóm này thường xuyên nói xấu nhau, đồng thời đưa ra nhiều mời chào, quảng cáo hấp dẫn dễ kiếm tiền khi đánh bạc từ chơi game…



Ngày 18.3, trang web https://arenacsn88.com được Dương và các đối tượng tổ chức đưa vào hoạt động.



Thời gian đầu, nhóm Dương thường thông báo địa điểm tập trung các con bạc ở quán cà phê khu vực quận Cầu Giấy (Hà Nội) để chia sẻ thông tin, hướng dẫn con bạc cách đăng ký, lập tài khoản và tham gia đặt cược.



Riêng với Dương, do có kinh nghiêm chơi Baccarat nên công việc chủ yếu trong khoảng thời gian này là chuyên gia đọc lệnh của nhóm Arena Playtech.



Ở đường dây đánh bạc của Dương có hơn 1.000 tài khoản tham gia đánh bạc, với giao dịch hàng nghìn tỉ đồng.



