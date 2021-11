Trinh sát dùng 'độc chiêu' vào vai khách ăn cơm tấm bắt nữ Giám đốc xinh đẹp

Trong vai những người khách đi ăn cơm tấm, các trinh sát đã bắt giữ nữ Giám đốc lừa đảo khi mới mở lại quán cơm tấm tại TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.





Ngày 15/11, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa bắt được Trần Thị Oanh Kiều (SN 1988, Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Vinh Nhi, trụ sở ở phường Ghềnh Ráng,TP.Quy Nhơn), đối tượng bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2021, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã nhận đơn tố cáo của công ty Cổ phần Petex Bình Định và công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Quy Nhơn, về hành vi vi phạm pháp luật của Trần Thị Oanh Kiều.



Theo điều tra của cơ quan công an, lợi dụng sự quen biết và có mối quan hệ làm ăn trước đó với 2 doanh nghiệp trên, Oanh Kiều đã mua vật liệu xây dựng với tổng số tiền hơn 570 triệu đồng.





Đối tượng Trần Thị Oanh Kiều. Ảnh: CA



Thế nhưng, nữ Giám đốc này không chịu trả tiền mà tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương, công ty đóng cửa không hoạt động.



Sau khi xác minh, điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Oanh Kiều và ra quyết định truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc.



Cùng với việc truy nã, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định đã lập chuyên án xác minh, truy bắt.



Qua xác minh các mối quan hệ của Oanh Kiều, đối tượng này đã lẩn trốn vào TP.Hồ Chí Minh rồi lên TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng mở tiệm bán cơm tấm.



Gần đây do dịch bệnh nên Oanh Kiều nghỉ bán, trả mặt bằng.



Điều khá đặc biệt, đối tượng này ở nơi mới hết sức thận trọng, cảnh giác không liên lạc với người thân, gặp thời điểm dịch bệnh bùng phát nên công tác truy tìm đối tượng của cơ quan công an gặp không ít khó khăn.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện nơi thuê mới của đối tượng. Trong vai những người khách đi ăn cơm tấm, trinh sát đã phát hiện và bắt giữ Kiều khi thị mới mở lại quán cơm tấm ở một địa điểm khác thuộc phường 1, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.



Một cán bộ trực tiếp tham gia truy bắt tiết lộ, để xác minh địa chỉ đối tượng họ phải lần tìm từ các mối quan hệ hơn nửa tháng, xác định đúng địa điểm lẩn trốn của đối tượng 'tốn' rất nhiều cách, bởi Kiều lúc nào cũng cảnh giác.



Bước đầu, Trần Thị Oanh Kiều khai nhận toàn bộ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của mình. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng.





https://danviet.vn/trinh-sat-dung-doc-chieu-vao-vai-khach-an-com-tam-bat-nu-giam-doc-xinh-dep-20211115103513184.htm

Theo THĂNG BÌNH (Dân Việt)