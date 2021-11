Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê do Dũng "ba sẹo" cầm đầu

Nhóm chuyên cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê do Nguyễn Văn Dũng, tức "Dũng ba sẹo" cầm đầu, đã cho các "con nợ" vay theo hình thức "cắt lãi trước", khi đến hạn mà người vay chưa trả thì các đối tượng liền tới nhà uy hiếp, thậm chí dùng vũ lực.





Sáng 8-11, Công an TP Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở và triệu tập 4 đối tượng: Nguyễn Văn Dũng (SN 1971, biệt danh "Dũng ba sẹo"), Trịnh Cao Cường (SN 1983), cùng ngụ tại phường Nam Hà; Nguyễn Chí Thành (SN 1978) và Nguyễn Hoài Nam (SN 1989), cùng ngụ tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, về hành vi cưỡng đoạt tài sản.





Cơ quan công an đọc lệnh bắt và khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Văn Dũng (Ảnh Công an Hà Tĩnh)



Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau một thời gian nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn TP Hà Tĩnh xuất hiện nhóm đối tượng chuyên hoạt động cho vay tiền, đòi nợ với phương thức tinh vi, chuyên nghiệp do "Dũng ba sẹo" cầm đầu.



Để tránh sự "quan tâm" của lực lượng công an, ổ nhóm do Dũng cầm đầu thường cho các "con nợ" vay theo hình thức "cắt lãi trước" và giới hạn về số tiền cho vay, nhằm tránh sự truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.









Khi đến thời hạn để trả tiền mà người vay chưa trả nợ, những đối tượng này kéo đến nhà để uy hiếp, đe doạ tinh thần, thậm chí là sử dụng vũ lực đối với "con nợ" và người thân của họ.



Nhằm triệt phá ổ nhóm này một cách triệt để, lực lượng chức năng đã tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng và đồng bọn.





Đối tượng Nguyễn Hoài Nam tại cơ quan công an (Ảnh Công an Hà Tĩnh).



Cơ quan công an đã thu giữ hơn 26 triệu đồng, 1 cây đao tự chế, 1 khẩu súng bắn đạn cao su và một số sổ sách, tài liệu có liên quan.



Được biết, Dũng là đối tượng cộm cán, đã có 7 tiền án, tiền sự về các tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy; Thành từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, Cường có 1 tiền án về tội cướp tài sản.



Theo Uy Khang (NLĐO)