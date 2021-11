Tòa cấp cao tuyên buộc Phan Sào Nam ngồi tù trở lại

TAND cấp cao tại Hà Nội xác định, quyết định tha tù trước hạn cho Phan Sào Nam, nhân vật thứ 2 trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ, là trái quy định pháp luật.

Ngày 21.11, nguồn tin Thanh Niên cho biết, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, xem xét kháng nghị của Viện KSND cấp cao tại Hà Nội, liên quan đến quyết định tha tù trước thời hạn đối với Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online, của TAND tỉnh Quảng Ninh.

Qua xem xét, Hội đồng xét xử cấp giám đốc thẩm đã ra quyết định chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện KSND cấp cao tại Hà Nội. Theo đó, việc TAND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định giảm thời gian chấp hành án đối với phạm nhân Phan Sào Nam là không đủ điều kiện và không có căn cứ pháp luật.



Phan Sào Nam tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thái Sơn

Hội đồng xét xử cấp Giám đốc thẩm TAND cấp cao đã tuyên hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587 và số 80 của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với Phan Sào Nam. Đồng thời quyết định giám đốc thẩm cũng tuyên Phan Sào Nam phải chấp hành bản án trở lại.

Phan Sào Nam là 1 trong 2 người cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỉ Rikvip/Tip.Club, có liên quan tới các sĩ quan cấp tướng của ngành công an, do Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện và làm rõ vào năm 2017.

Theo bản án phúc thẩm hồi tháng 3.2019, Phan Sào Nam bị tuyên 5 năm tù về các tội “tổ chức đánh bạc” và “rửa tiền”; thời gian chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 17.10.2017 (thời điểm Phan Sào Nam bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ). Quá trình thi hành án, TAND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành 2 quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tổng cộng 22 tháng 7 ngày đối với phạm nhân Phan Sào Nam. Đến ngày 6.2, Phan Sào Nam được ra tù, sớm 22 tháng so với thời hạn.

Tuy nhiên, đến tháng 4.2021, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Hà Nội cho rằng TAND tỉnh Quảng Ninh 2 lần ra quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho bị án Phan Sào Nam, để người này ra tù trước hạn gần 2 năm, là thiếu cơ sở pháp lý, cần phải hủy bỏ (Thanh Niên đã phản ánh).

Chính vì thế, Viện KSND cấp cao tại Hà Nội khẳng định lần giảm án tha tù năm 2021 đối với Phan Sào Nam là không có căn cứ và đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với Phan Sào Nam.

Liên quan đến việc giảm án cho Phan Sào Nam, ngày 9.9, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã công bố quyết định kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng các nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025, đối với một số ủy viên Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo và cán bộ TAND tỉnh Quảng Ninh, do đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; vi phạm các quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh Quảng Ninh; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Phan Sào Nam khi không đủ điều kiện.

Trong đó, cũng đã thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông bà: Hoàng Văn Tiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh; Phạm Thị Hương Giang, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó chánh án TAND tỉnh; Nguyễn Trí Chinh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó chánh án TAND tỉnh; Nguyễn Thúy Hằng, Bí thư Chi bộ, Chánh tòa Dân sự và Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án, TAND tỉnh Quảng Ninh.

Trong một diễn biến khác, tại phiên họp mới nhất của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã thống nhất đưa vụ việc xử lý cán bộ, đảng viên tiêu cực trong việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù với Phan Sào Nam vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.