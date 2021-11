Tạm giữ nhóm làm giả 7 sổ đỏ lừa bán chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng

Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang điều tra xử lý theo quy định nhóm đối tượng làm giả 7 sổ đỏ lừa bán cho người dân, chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng.



Nhóm đối tượng làm giả sổ đỏ lừa bán chiếm đoạt tiền đặt cọc.



Ngày 7.11, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thông tin vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cảnh báo người dân về thủ đoạn làm giả sổ đỏ chiếm đoạt tài sản.



Theo Công an thị xã Bến Cát, các đối tượng lừa đảo cấu kết với nhau thành một nhóm, mỗi đối tượng một vai trò để dẫn dụ người dân.



Nhóm 4 đối tượng đang bị công an điều tra xử lý gồm Nguyễn Văn Nho (50 tuổi, quê An Giang) với vai trò là người liên hệ đặt làm giả 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để ký hợp đồng đặt cọc tiền mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng Nguyễn Thị Nguyệt (ngụ xã An Điền, Bến Cát, Bình Dương) là người môi giới thực hiện các hồ sơ vay vốn, làm chứng khi thực hiện hợp đồng đặt cọc mua đất.



Đối tượng Phạm Thị Ái Khiêm (ngụ tại Khu phố 6, phường Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương và Lê Thị Như Ngọc (ngụ phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) là 2 người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thực hiện hợp đồng đặt cọc chiếm đoạt tài sản.



Qua đấu tranh khai thác ban đầu, công an xác định nhóm đối tượng đã sử dụng các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả lừa 4 nạn nhân ngụ tại phường Chánh Phú Hòa và xã Phú An, thị xã Bến Cát. Người dân nhẹ dạ đã đặt cọc mua 4 thửa đất với tổng số tiền 2,55 tỉ đồng.



Hiện Công an thị xã Bến Cát đang tạm giữ các đối tượng nêu trên để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định. Công an thị xã Bến Cát cũng thông báo ai là nạn nhân của các đối tượng nêu trên, nhanh chóng liên hệ với công an để được xác minh điều tra làm rõ.

