Pleiku: Xử phạt chủ cơ sở và quản lý quán karaoke Alibaba

(GLO)- Ngày 16-11, UBND TP. Pleiku ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng-chống tệ nạn xã hội đối với H.Đ.H. (SN 1987, tạm trú tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku), mức phạt 7,5 triệu đồng vì để người khác lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực do mình quản lý.





11 đối tượng bị phát hiện dương tính với ma túy tại quán karaoke Alibaba. Ảnh: Công an TP. Pleiku cung cấp



Trước đó, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 9-11-2021, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Pleiku phối hợp với Công an phường Ia Kring kiểm tra đột xuất quán karaoke Alibaba (144/11 Wừu, tổ 3, phường Ia Kring, TP. Pleiku) thì phát hiện tại phòng Vip 1, Vip 4, Vip 5 của quán có 16 đối tượng. Tiến hành test nhanh, cơ quan Công an phát hiện có 11 đối tượng dương tính với ma túy. Công an TP. Pleiku đã giao Công an các phường, xã đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 2 trường hợp; phạt tiền 2 trường hợp với tổng số tiền 1.500.000 đồng và lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường đối với 7 trường hợp.



Được biết, quán karaoke Alibaba do V.T.H.H. (SN 1990, trú tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) làm chủ, đã ủy quyền cho H.Đ.H. (SN 1987, tạm trú tại phường Diên Hồng, Pleiku) quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Ngày 25-10-2021, quán đã hoán cải 5 phòng hát karaoke thành phòng nghỉ thuê lưu trú nhưng chưa được cơ quan Công an thẩm định. Ngày 15-11-2021, Công an TP. Pleiku ra quyết định xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng đối với V.T.H.H. về lỗi kinh doanh không đúng nội dung ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, đồng thời tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự 6 tháng.



THÚY TRINH