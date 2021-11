Phú Thiện: Bắt 2 đối tượng ném bom xăng vào chốt bảo vệ khu cách ly

(GLO)- Ngày 10-11, Đại tá Lê Quang Trung-Trưởng Công an huyện Phú Thiện-cho biết: Công an huyện đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Tôn (SN 2000, trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Phú Thiện) và Nguyễn Thành Đạt (SN 2000, trú tại thôn Thắng Lợi 1, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.





Đối tượng Tôn (bìa trái) và Đạt tại cơ quan điều tra Công an huyện Phú Thiện. Ảnh: Lê Anh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 9-11, Đạt và Tôn đi nhậu với 1 người bạn tại 1 quán ở thị trấn Phú Thiện. Đến 23 giờ 30 phút, cả 3 cùng ra về. Khi đến khu cách ly tập trung tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn thì Tôn ngồi lại khu vực cổng trường.

Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ khu cách ly đến yêu cầu Tôn rời đi để đảm bảo an toàn phòng dịch. Tuy nhiên, Tôn không những không chấp hành mà còn buông lời chửi bới, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ tại đây. Khoảng 1 giờ sau, Tôn mới cùng Đạt đi xe máy về nhà mình.

Do vẫn còn bức xúc về chuyện bị nhắc nhở nên Tôn đã rủ Đạt tự chế bom xăng đem đến đốt nhà bạt, chòi gác nơi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đang làm nhiệm vụ bảo vệ khu cách ly. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 10-11, Đạt điều khiển xe máy chở Tôn đến gần nhà bạt của khu cách ly. Tại đây, Tôn dùng bom xăng ném vào gây cháy chòi gác và một số vật dụng bên trong. Sau đó, 2 đối tượng lên xe bỏ chạy. Đến 2 giờ sáng cùng ngày, Công an huyện Phú Thiện đã đưa 2 đối tượng về trụ sở cơ quan để làm việc.



Tại cơ quan Công an, Tôn và Đạt đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.



LÊ ANH