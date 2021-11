Ngăn chặn những biến tướng của tội phạm và tệ nạn ma túy

(GLO)- Thời gian gần đây, nhiều đối tượng sử dụng nhà ở, nhà trọ hoặc thuê dịch vụ homestay ở vùng ven TP. Pleiku để mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Chính vì vậy, cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát hiện, tiếp cận, thu thập tài liệu chứng cứ và bắt quả tang các đối tượng.

Trước thực tế đó, Công an TP. Pleiku đã chủ động triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Đồng thời, Công an thành phố chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự, làm tốt việc quản lý nhân khẩu; khai thác hiệu quả các ứng dụng công nghệ như: Zalo, Facebook và phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia tố giác tội phạm nói chung và tội phạm, tệ nạn ma túy nói riêng. Qua đó, nhiều vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy đã bị phát hiện, xử lý.

Mới đây, Công an TP. Pleiku đã ra quyết định khởi tố, tạm giam đối tượng Phùng Đình Huấn (SN 1991, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) và Tống Phi Hùng (SN 1991, trú tại phường Đống Đa, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, vào lúc 18 giờ ngày 25-10, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an TP. Pleiku) tiến hành kiểm tra tại ngôi nhà không số thuộc lô C3 khu dân cư Phú An (xã Diên Phú) do Huấn làm chủ thì phát hiện có 11 đối tượng (4 nữ, 7 nam) đang sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng ngủ số 1. Đây là căn phòng được Huấn cải tạo cách âm và bố trí loa, đèn nháy để cùng các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại hiện trường 6 gói ni lông chứa chất màu trắng dạng tinh thể (tổng trọng lượng hơn 4,3 gram) và 12 viên nén màu hồng (tổng trọng lượng hơn 4,4 gram). Đối tượng Hùng khai nhận đó là ma túy khay và thuốc lắc do mình mang tới để sử dụng.

11 đối tượng bị bắt quả tang khi đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Phùng Đình Huấn. Ảnh: Lê Anh

Từ đầu năm đến nay, Công an TP. Pleiku đã bắt giữ và khởi tố 76 vụ/82 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, đơn vị còn bắt quả tang 85 vụ/293 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; lập hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc 53 đối tượng. Trong số này, có hơn 20% số vụ bị lực lượng Công an TP. Pleiku phát hiện tại các nhà ở, nhà trọ và các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự.

Trung tá Trần Khánh Dực-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku-cho biết: Hiện nay, các đối tượng thường sử dụng ma túy trong các nhà trọ, cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự. Ngoài ra, sự dịch chuyển từ việc sử dụng heroin sang các loại ma túy tổng hợp khiến cho công tác đấu tranh, ngăn ngừa gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh phần lớn đều biết rõ tình trạng này nhưng vì lợi ích nên họ đã làm ngơ hoặc có dấu hiệu tiếp tay để cho các đối tượng sử dụng ma túy cũng khiến việc kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng thêm khó khăn. Hiện nay, mức xử phạt đối với hành vi sử dụng ma túy còn nhẹ, tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dù có khung hình phạt cao, đủ sức răn đe nhưng còn nhiều vướng mắc, khó chứng minh. Tuy vậy, thời gian qua, Công an TP. Pleiku đã triệt phá nhiều tụ điểm, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Đặc biệt, đơn vị đã khởi tố 2 vụ/3 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

“Để ngăn chặn có hiệu quả loại tội phạm và tệ nạn này, thời gian tới, Công an thành phố sẽ tăng cường nắm tình hình, siết chặt quản lý, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm. Tuy nhiên, để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, ngoài lực lượng Công an thì cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương và sự chung tay của cộng đồng. Chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng-chống tội phạm, tệ nạn ma túy nhằm giúp người dân hiểu được tác hại của ma túy với gia đình, xã hội, từ đó quản lý, giáo dục con em tránh xa hiểm họa này”-Trung tá Dực nhấn mạnh.