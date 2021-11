Nam thanh niên vận chuyển thuê 12 bánh heroin với tiền công 100 triệu đồng

Tại cơ quan công an, Trần Nguyễn Hồng Lĩnh khai nhận vận chuyển thuê 12 bánh heroin từ tỉnh Hà Tĩnh vào thành phố Hồ Chí Minh cho một người Đài Loan không rõ lai lịch với giá 100 triệu đồng.



"Thủ" 2 khẩu súng cùng 67 viên đạn để "ôm" 2 bánh heroin và 6.500 viên ma túy tổng hợp

Đối tượng Trần Nguyễn Hồng Lĩnh tại cơ quan công an. Ảnh: CANA



Ngày 15.11, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đã tiến hành bắt giữ Trần Nguyễn Hồng Lĩnh (sinh năm 1992), trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 12 bánh heroin.





Cơ quan chức năng tiến hành kiểm đếm tang vật. Ảnh: CANA



Lĩnh là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, đã có 2 tiền án về tội danh liên quan tới ma túy, mới ra tù năm 2020.



Ngày 14.11, qua theo dõi, khám xét, cơ quan Công an đã bắt quả tang Lĩnh đang mang theo 12 bánh heroin và một số tang vật.



Tại cơ quan Công an, Lĩnh khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định, đối tượng đã nhận lời vận chuyển thuê số ma tuý trên từ tỉnh Hà Tĩnh vào thành phố Hồ Chí Minh cho một người Đài Loan không rõ lai lịch với giá 100 triệu đồng.



Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.



