Lừa 'chạy' vào Công an, chiếm đoạt tiền tỷ

"Nổ" có thể chạy việc vào ngành Công an, các cơ quan Nhà nước, Nguyễn Văn Thăng (SN 1977, trú tại xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) và Nguyễn Đình Lộc (SN 1975, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên) khiến nhiều người sa bẫy. Bước đầu, cơ quan Công an xác định hai đối tượng đã lừa được gần 1,3 tỷ đồng.





Cơ quan CSĐT, Công an quận Long Biên, Hà Nội ngày 9/11 cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2014 tại địa bàn quận Long Biên, liên quan đến bị can Nguyễn Văn Thăng và Nguyễn Đình Lộc.





Hai đối tượng trong vụ án.



Quá trình điều tra, bước đầu xác định, khoảng năm 2013, 2014 do làm ăn kinh doanh thua lỗ và cần tiền tiêu xài cá nhân, Thăng và Lộc nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác. Hai người này đưa ra thông tin về việc có khả năng xin vào công tác trong ngành Công an, các cơ quan Nhà nước và xin vào học tại các trường đại học, cao đẳng...



Sau đó, khi mọi người tin tưởng, đưa hồ sơ và tiền thì Thăng và Lộc không thực hiện mà chiếm đoạt tiền của các bị hại. Bằng thủ đoạn trên, Thăng và Lộc đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng của 6 bị hại trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh khác.



Để thu thập tài liệu chứng cứ và nhân chứng, bị hại phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Công an quận Long Biên thông báo ai biết sự việc hoặc là bị hại vụ án nói trên, liên hệ với cơ quan CSĐT - Công an quận Long Biên, Hà Nội theo số điện thoại 0.934.550.309 (đ/c Nguyễn Đức Trung - cán bộ thụ lý) hoặc có thể trực tiếp khai báo tại trụ sở Công an quận Long Biên, Hà Nội (địa chỉ: số 1 phố Đoàn Khuê, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội).

Theo XUÂN MAI (cand)