Kông Chro kéo giảm cả 3 chỉ số tai nạn giao thông

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2021, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) có tỷ lệ giảm tai nạn giao thông (TNGT) cao nhất tỉnh (giảm 66,6% số vụ, giảm 62,5% số người chết và giảm 83,3% số người bị thương). Kết quả này là nhờ huyện triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương.

Điểm tựa lực lượng Công an chính quy

Xã Yang Nam là một trong những địa bàn tương đối phức tạp về trật tự an toàn giao thông (ATGT). Trung tá Trần Đình Sự-Trưởng Công an xã-cho biết: “Buổi tối, nhiều thanh-thiếu niên tụ tập thành nhóm về thị trấn vui chơi, uống cà phê, nhậu nhẹt… Khi trở về, họ phóng nhanh, nẹt pô nên đã xảy ra một số vụ TNGT. Từ thực tế đó, Công an xã đã xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự, ATGT; đồng thời tuyên truyền đến từng thôn, làng, hộ gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em mình”.

Đặc biệt, xuất phát từ thực tiễn nhiều gia đình nuông chiều con cái, mua xe phân khối lớn khi con chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, Công an xã Yang Nam đề xuất Đảng ủy, UBND xã huy động các lực lượng, thành lập tổ tuyên truyền về từng thôn, làng vận động bà con thay đổi nếp nghĩ. “Thời điểm triển khai lực lượng Công an chính quy tăng cường về xã, chúng tôi thống kê trên địa bàn có hơn 100 chiếc xe Exciter. Nhiều thanh-thiếu niên sử dụng những chiếc xe này khi chưa có giấy phép lái xe, thường xuyên chạy quá tốc độ, lạng lách… Công an xã khoanh vùng được 12 trường hợp thường xuyên có biểu hiện không chấp hành Luật Giao thông đường bộ và gọi hỏi, giáo dục, răn đe, đồng thời làm việc với gia đình yêu cầu ký cam kết. Mặt khác, Công an xã tuyên truyền, vận động chủ tiệm sửa chữa xe máy trên địa bàn ký cam kết không độ chế xe máy, không thu mua xe không có giấy tờ sở hữu… Qua đó, TNGT đã được kéo giảm. 9 tháng năm 2021, trên địa bàn xã không xảy ra vụ TNGT nào”-Trung tá Sự cho biết thêm.



Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Kông Chro phối hợp Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải kiểm soát tải trọng xe trên đường Trường Sơn Đông. Ảnh: Hải Lê

Tương tự, Công an xã Sró cũng đã triển khai nhiều giải pháp để kiềm chế TNGT. Thượng úy Bùi Anh Hoàng-Trưởng Công an xã-cho hay: “Với đặc thù người dân hầu hết là đồng bào dân tộc Bahnar nên chúng tôi đã chú trọng tuyên truyền bằng cả 2 thứ tiếng Kinh và Bahnar. Trong đó, ngoài file tuyên truyền do Công an huyện cung cấp, Công an xã cứ cán bộ là người Bahnar tham gia trực tiếp trong tất cả các buổi tuyên truyền. Các đồng chí này sẽ phiên dịch lại nội dung để bà con tiếp cận thông tin dễ hơn”. Cũng theo Thượng úy Hoàng, Công an xã tổ chức tuyên truyền tại cộng đồng dân cư, chú trọng kết hợp với tổ chức Đoàn để huy động lực lượng thanh-thiếu niên tham dự. Trong các buổi tuyên truyền, đơn vị chú trọng sưu tập hình ảnh một số vụ TNGT, nạn nhân chịu di chứng nặng nề sau TNGT… để dẫn chứng cho bà con thấy được sự nguy hiểm, hậu quả TNGT gây ra, từ đó chủ động phòng tránh.

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc

Theo thống kê của Ban ATGT huyện Kông Chro, 9 tháng năm 2021, trên địa bàn huyện xảy ra 3 vụ TNGT (giảm 6 vụ so với cùng kỳ năm 2020), làm chết 3 người (giảm 5 người chết), 1 người bị thương (giảm 5 người). Cũng trong khoảng thời gian này, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 999 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ với tổng số tiền phạt gần 877 triệu đồng, tạm giữ 4 ô tô, 282 mô tô, xe máy và 607 giấy tờ các loại. Ngoài ra, lực lượng Công an các xã, thị trấn còn xử lý 223 trường hợp vi phạm với số tiền phạt gần 70 triệu đồng.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia phát quang bụi rậm khe khuất tầm nhìn hai bên tuyến đường liên xã, liên thôn. Ảnh: Hải Lê

Ông Võ Nguyên Nam-Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban ATGT huyện Kông Chro-cho biết: Ngay từ đầu năm, UBND và Ban ATGT huyện đã xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT theo chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT”. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ và các văn bản của cấp trên. Đồng thời, chú trọng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, để tiếp tục kéo giảm TNGT, thời gian tới, địa phương sẽ tập trung thực hiện 5 giải pháp cơ bản: huy động cả hệ thống chính trị cơ sở tham gia công tác tuyên truyền về ATGT với hình thức thiết thực; đẩy mạnh đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số; tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng Công an xã, Tổ tự quản trật tự ATGT trong công tác đảm bảo trật tự ATGT ở cơ sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban ATGT huyện và cấp xã, gắn trách nhiệm của người đứng đầu; đưa nội dung về đảm bảo trật tự ATGT vào chương trình công tác năm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể.