Khởi tố vụ án, bị can đối tượng tàng trữ cầy hương và rắn hổ mang chúa

Tiến hành kiểm tra một nhà dân (ở huyện Quan Sơn, Thanh Hóa), cơ quan điều tra phát hiện trong nhà đang tàng trữ 9 cá thể cầy hương và 1 con rắn hổ mang chúa đang còn sống.





Ngày 16.11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng huyện Quan Sơn, bắt giữ một đối tượng tàng trữ số lượng lớn động vật hoang dã.



Các cá thể cầy hương được phát hiện trong tủ bảo ôn. Ảnh: CATH



Trước đó, tổ công tác liên ngành gồm Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an và Hạt kiểm lâm huyện Quan Sơn tiến hành kiểm tra hành chính hoạt động mua bán, vận chuyển động vật hoang dã đối với Len Viết Quế (37 tuổi, ở thị trấn Na Mèo, huyện Quan Sơn).



Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện, thu giữ tại nơi nhà của Len Viết Quế 9 cá thể cầy hương (trọng lượng 27kg) đang cất giữ, bảo quản trong tủ bảo ôn, 1 con rắn hổ mang chúa còn sống (trọng lượng 1,8kg) đang nuôi nhốt.



Tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận, số động vật hoang dã trên được mua lại từ nhiều nơi, sau đó mang về nhà để cất giữ bán kiếm lời.



Hiện Công an huyện Quan Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Len Viết Quế để tiếp tục điều tra, làm rõ.

https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-vu-an-bi-can-doi-tuong-tang-tru-cay-huong-va-ran-ho-mang-chua-974547.ldo

Theo QUÁCH DU (LĐO)