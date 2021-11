Hóa trang "đồng nát" gây hàng loạt vụ trộm cắp

(GLO)- Với thủ đoạn giả làm người thu mua phế liệu, đối tượng Đặng Thị Thảo (SN 1977, trú tại thôn 3, xã Trà Đa, TP. Pleiku) đã lợi dụng sở hở của các hộ dân để gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Đak Đoa, Ia Grai, Chư Prông và Mang Yang.





Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) nhận được nhiều tin báo của người dân về việc gia đình bị trộm đột nhập. Phòng Cảnh sát Hình sự đã cử các trinh sát vào cuộc theo dõi và xác định có một người phụ nữ thường mặc trang phục kín, đội mũ đeo khẩu trang điều khiển xe máy chở theo 2 sọt sắt giả vờ hỏi mua phế liệu rồi đột nhập vào nhà dân để trộm cắp.

Đối tượng Đặng Thị Thảo tại Công an huyện Đak Đoa. Ảnh: Lê Anh



Cụ thể mới đây nhất, trưa 29-10, lực lượng Công an huyện Đak Đoa phát hiện một người phụ nữ trung niên điều khiển xe máy BKS 81B1-310.27 chở theo 2 sọt sắt và một số đồ đạc giống đối tượng nghi vấn đang di chuyển trên quốc lộ 19 đến khu vực thôn Hà Lòng (xã Kdang, huyện Đak Đoa) nên đã theo dõi. Khi vào nhà chị N.T.U. (thôn Hà Lòng), người phụ nữ này thấy chị U. đang nằm ngủ nên đã nhanh chóng lấy trộm chiếc điện thoại di động để phía cuối giường rồi đi ra xe. Lúc này, chị U. tỉnh dậy phát hiện nên đã tri hô mọi người đuổi theo. Cùng lúc này lực lượng Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Đak Đoa) đã phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) ập tới bắt giữ. Qua khám xét lực lượng Công an đã thu giữ chiếc điện thoại OPPO A12, ngoài ra còn thu giữ trên người đối tượng thêm 2 điện thoại di động, 1 ví da nam màu đen bên trong có hơn 3,8 triệu đồng. Tại Cơ quan Điều tra, Đặng Thị Thảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình.



Điều tra mở rộng, bước đầu Thảo còn khai nhận thêm từ ngày 18-9 đến ngày 29-10 đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản khác gồm: 2 vụ trộm cắp tài sản tại huyện Mang Yang; 1 vụ trộm cắp tài sản tại xã Ia Phìn (huyện Chư Prông) và 3 vụ trộm cắp tài sản tại huyện Ia Grai. Đặng Thị Thảo cũng đã từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới chấp hành xong án phạt tù tại Trại giam Gia Trung vào ngày 1-12-2020. Hiện Công an huyện Đak Đoa đang tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương để mở rộng vụ án.

Qua đây, Công an huyện Đak Đoa thông báo đến người dân, ai là bị hại của đối tượng Đặng Thị Thảo thì liên hệ với Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Đak Đoa) hoặc Công an nơi cư trú để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.



LÊ ANH