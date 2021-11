Đánh nhau với khách hát, 6 nhân viên quán karaoke vướng vòng lao lý

Chỉ vì mâu thuẫn với khách hát karaoke mà 6 nhân viên của quán karaoke Ayumi ở TP Nha Trang phải vướng vòng lao lý...





Ngày 2/11, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa đưa bị cáo Phạm Út (SN 1993, trú thôn Tân Thủy, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), Huỳnh Thịnh Kha (SN 1990, trú khu phố Mỹ Lệ Đông, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, Phú Yên), Cao Văn Thảo (SN 1994, trú 102 Lê Hồng Phong, hiện ở tổ 8, Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp, Nha Trang), Nguyễn Văn Phăng (SN 1998, trú Tam Ích, Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa), Trương Minh Thi (SN 1997, trú Phú Thọ 3, Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa), Trần Duy An (SN 1999, trú Tân Thủy, Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa) ra xét xử về tội giết người. Tuy nhiên, sau đó Tòa đã hoãn xử vì vắng mặt một số nhân chứng.



Theo cáo trạng, quán karaoke Ayumi tại hẻm đường Nguyễn Xiển thuộc tổ 23 Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang do bà Thạch Thị Chảnh Ty làm chủ và ủy quyền cho Phạm Văn Hai làm quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.



Khoảng 21h40’ ngày 28/11/2019, vợ chồng Phạm Quốc Huy và Lê Thị Ngọc Nga tổ chức kỷ niệm ngày cưới và hát karaoke tại phòng 303 của quán cùng với Trương Minh Thiện, Nguyễn Văn Cường, Lê Trung Ngọc và Lê Thị Bích Vân. Cùng lúc này, có Út, An đến hát tại phòng 101 cùng với Hai và Phăng, Thi (đều là nhân viên của quán karaoke).



Đến 23h40’ cùng ngày, nhóm Thiện tính tiền đi về. Khi ra lấy xe máy tại nhà để xe của quán karaoke thì xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán karaoke gồm: Kha (nhân viên đầu bếp), Nguyễn Văn Hán (quản lý PR), Cao Văn Thảo và Trương Phi Tiến (nhân viên giữ xe). Ngọc, Cường dùng mũ bảo hiểm ném vào nhà để xe thì Kha lấy một thanh gỗ vuông dài 97cm, Thảo lấy 1 thanh kim loại dài 1,8m (cán cây lâu nhà) trong nhà để xe cùng với Hán, Tiến xông vào đánh Ngọc, Cường, Thiện.



Bị cáo Út, Kha, Thảo, Phăng, Thi, An trước tòa.



Khi nghe đánh nhau thì Hai, Út, Thi, Phăng, An chạy ra. Hai cùng Huy can ngăn, còn Út, Thi, Phăng, An đi vào khu vực bếp của karaoke lấy 1 cây đao lưỡi kim loại màu trắng và 3 cây gậy bóng chày bằng kim loại màu đen. Sau đó, Út cầm đao, Thi, Phăng, An mỗi người cầm 1 cây gậy bóng chày đi ra chỗ đánh nhau.



Út cầm đao nói "tụi mày thích quậy phải không", thì Thiện lấy khung ảnh có ảnh cưới của Huy, Nga đánh Út nhưng không trúng làm vỡ khung ảnh. Lúc này, Út được nhân viên karaoke can ngăn còn Thi cầm gậy bóng chày, Phăng cầm gậy bóng chày, An cầm gậy bóng chày, Kha cầm cây gỗ vuông, Thảo cầm thanh kim loại xông đến đánh vào vùng đầu, ngực, tay, lưng của Thiện, thì Huy, Hai, Tiến, Hán đến can ngăn. Tiến lấy cây gỗ của Kha, Hán lấy thanh kim loại của Thảo.



Sau đó, Huy đi vào nhà xe dắt xe máy của Thiện ra đầu hẻm đường Nguyễn Xiển, còn Thiện tiếp tục thách thức, chửi Út thì Út nói “mày ngon thì kêu thêm người đến đây”. Thiện chạy đến xe máy của Thiện để ở đầu hẻm mở cốp lấy ra 1 con dao bằng kim loại rồi chạy bộ quay lại quán karaoke, cầm dao chém vào cửa kính của quán karaoke, Út cầm đao xông đến chém một nhát trúng vào vùng lưng trái của Thiện làm Thiện gục ngã xuống đường và bỏ cây đao lại trước quán karaoke rồi bỏ trốn. Thiện được Huy, Cường, Ngọc đưa đi cấp cứu sau đó tử vong.

Theo HOÀNG PHÚC (cand)