Đà Nẵng: Sa chân vào cờ bạc, một cựu cán bộ bị bắt vì trộm cắp tài sản

Ngày 1.11, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Thương (40 tuổi, ngụ P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), một cựu cán bộ vì cá độ bóng đá, số đề dẫn đến vỡ nợ, sa vào con đường trộm cắp.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hòa Vang cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam Phan Văn Thương về tội trộm cắp tài sản.



Trước đó, ngày 24.10, nhà chị Hồ Anh Trang ở đường Cao Bá Đạt xã Hòa Châu (H.Hòa Vang) bị kẻ gian đột nhập, trộm một laptop.





Thương bị Công an H.Hòa Vang bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Tú



Nhận tin báo, Công an H.Hòa Vang truy xét, bắt được Thương. Xác minh nhân thân, công an huyện phát hiện Thương từng là cán bộ công tác tại một cơ quan nhà nước.



Thương thuộc diện triển vọng nên được đưa đi học tập, đào tạo để tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, Thương lại sa vào cá độ bóng đá, số đề dẫn đến vỡ nợ và bị cơ quan đuổi việc.



Để kiếm tiền trả nợ, Thương trộm cắp và lãnh 1 năm 6 tháng tù. Ra tù năm 2020, Thương quay lại con đường cờ bạc và tiếp tục hành nghề đạo chích.

Theo NGUYỄN TÚ (TNO)