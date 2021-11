Công an bắt nghi can giết người từ Lạng Sơn trốn ở TP HCM

Qua thời gian theo dõi, trinh sát Bộ Công an đã bắt giữ nghi can giết người ở tỉnh Lạng Sơn đang lẩn trốn tại 1 quán cà phê trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP HCM.



Tối 26-11, nguồn tin từ Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết các trinh sát vừa bắt giữ Châu Tuấn Duy (27 tuổi) - nghi can giết người ở tỉnh Lạng Sơn rồi bỏ trốn vào TP HCM.



Nguồn tin cho hay trinh sát Bộ Công an phát hiện và lên kế hoạch bắt giữ Duy khi hắn đang ẩn náu tại một quán cà phê trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP HCM.







Đối tượng Duy bị trinh sát phát hiện và bắt giữ tại 1 quán cà phê trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP HCM



Theo điều tra, Duy và Võ Hải Quang (SN 1991), anh T.C.N. (SN 1986) cùng là lái xe cho Hợp tác xã Vận tải số 9, TP HCM.



Ngày 20-11, do mâu thuẫn cá nhân nên Duy và Quang đã dùng nón bảo hiểm đánh chết anh N. ở xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.



Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giữ Quang, còn Duy trốn thoát.



Duy sau đó đã vào TP HCM rồi sống lang thang khắp nơi. Ngày 26-11, trinh sát C02 cùng Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Duy đang có mặt tại 1 quán cà phê tại huyện Hóc Môn nên đã lên kế hoạch khống chế bắt giữ.



Hiện công an đang làm thủ tục di lý Duy về tỉnh Lạng Sơn để phục vụ quá trình điều tra.



Theo SỸ HƯNG (NLĐO)