Chủ nhà thuốc bị nữ nhân viên trộm hàng tỉ đồng

Chủ nhà thuốc chỉ quản lý cửa hàng qua camera nên nữ nhân viên dễ dàng trộm tiền, mỗi lần từ 2-4 triệu đồng. Qua nhiều năm, số tiền mà người này trộm lên đến hàng tỉ đồng.





Ngày 11-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Trúc Ly (33 tuổi; ngụ phường 6, TP Trà Vinh) về hành vi trộm cắp tài sản.



Theo nội dung vụ việc, vào ngày 21-7, ông T.H (58 tuổi; ngụ TP Trà Vinh, chủ một nhà thuốc ở TP Trà Vinh) kiểm tra camera phát hiện Ly lén lấy tiền bán thuốc để trong tủ rồi bỏ vào túi áo. Ông H. liền kêu Ly lên hỏi thì Ly thừa nhận đã lấy 4,1 triệu đồng và Ly đã hoàn trả lại số tiền này.



Nghi ngờ nên ông H. tiếp tục kiểm tra camera những ngày trước đó thì phát hiện hằng ngày nữ nhân viên này đều trộm tiền. Ông H. hỏi thì Ly thừa nhận vào khoảng đầu năm 2020, lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tiền, Ly đã lén trộm tổng cộng 1,2 tỉ đồng và hứa sẽ khắc phục.





Đối tượng Bùi Trúc Ly. Ảnh: Công an Trà Vinh



Ngày 22-7, Ly đem 700 triệu đồng đến trả lại cho ông H. Sau khi nhận tiền, ông H. tiếp tục hỏi thì Ly đã thừa nhận đã trộm 4,2 tỉ đồng và sau đó đem 1,2 tỉ đồng trả lại cho ông H.



Sợ mất uy tín, ông H. không trình báo công an nên kêu Ly viết giấy tay thừa nhận đã trộm 4,2 tỉ đồng và cam kết sẽ hoàn trả số tiền còn lại vào ngày 26-7.



Khoảng 2 ngày sau, Ly cùng người nhà đến gặp ông H. để thỏa thuận sẽ đưa cho ông H. một thửa đất trị giá khoảng 3 tỉ đồng để cấn trừ vào số tiền còn lại nhưng ông H. không đồng ý. Sau việc này, Ly không trả lại số tiền như đã hứa và cũng không thừa nhận việc lấy 4,2 tỉ đồng của ông H. nên ông trình báo công an.



Qua xác minh của công an, Ly làm việc tại nhà thuốc của ông H. từ năm 2010, mức lương 8 triệu đồng/tháng, nhiệm vụ bán thuốc và thu tiền. Từ năm 2020, chồng Ly bệnh nặng, chi phí điều trị cao, nguồn thu nhập làm thuê không đủ trang trải nên đã nảy sinh ý định trộm tiền tại nhà thuốc.



Biết ông H. ít khi có mặt tại quầy thuốc, chỉ quản lý qua camera, khi nào tủ tiền đầy thì mới lấy đem cất nên Ly đã dễ dàng lấy trộm. Ly thừa nhận lấy trộm tiền tại nhà thuốc, mỗi lần ít nhất từ 2 - 4 triệu đồng/ngày, lấy trong khoảng thời gian dài nên không nhớ rõ đã trộm bao nhiêu.



Theo C.Linh (NLĐO)