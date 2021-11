Bắt nữ giám đốc trốn truy nã

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định cho biết đã bắt được Trần Thị Oanh Kiều, nữ giám đốc bị truy nã nguy hiểm về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Ngày 12.11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định cho biết đã bắt được Trần Thị Oanh Kiều (33 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Vinh Nhi, ở P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn), là đối tượng bị truy nã nguy hiểm về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Đầu năm 2021, Công an tỉnh Bình Định nhận được đơn tố cáo của 2 doanh nghiệp trên địa bàn về hành vi vi phạm pháp luật của Trần Thị Oanh Kiều. Theo điều tra của cơ quan công an, lợi dụng sự quen biết và có mối quan hệ làm ăn trước đó với 2 doanh nghiệp trên, Kiều đã mua vật liệu xây dựng với tổng số tiền hơn 570 triệu đồng nhưng không trả, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương, công ty đóng cửa không hoạt động.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Oanh Kiều và ra quyết định truy nã. Qua xác minh các mối quan hệ của Kiều, được biết đối tượng lẩn trốn vào TP.HCM rồi lên TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng mở tiệm bán cơm tấm nên Công an tỉnh Bình Định lên kế hoạch truy bắt.



Bước đầu, Kiều khai nhận toàn bộ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của mình.



