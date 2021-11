Bắt nghi phạm trốn truy nã về Việt Nam, trao lại đặc vụ Mỹ

Tyler Pham (38 tuổi), nghi phạm bị truy nã về tội phân phối methamphetamine tại Mỹ, trốn về Việt Nam đã bị bắt giữ và trao trả cho các đặc vụ Mỹ.





Tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, một tội phạm bỏ trốn hiện đang bị Cục Điều tra Liên bang truy nã ở Mỹ vì tội phân phối methamphetamine đã được trao trả cho Mỹ vào ngày 16-11-2021, sau nhiều tháng hợp tác giữa các cơ quan chính phủ Mỹ và Việt Nam.



Tội phạm bỏ trốn là Tyler Pham (38 tuổi, là công dân Việt Nam) trước đó đã trốn khỏi Mỹ và đến Việt Nam để trốn truy tố.



Nghi phạm Tyler Pham.



Qua quá trình hợp tác lâu dài trong điều tra cảnh sát giữa Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam và Bộ Công an, Tyler Pham đã bị bắt giữ và đưa trở về Mỹ để đối mặt với việc xét xử.



Các đặc vụ của Cơ quan An Ninh Ngoại giao thuộc Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, và tại Washington D.C., cùng với Cảnh Sát Tư pPháp Mỹ, Cục Điều tra Liên bang, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra và Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an Việt Nam là các đơn vị đưa Tyler Pham trở về Mỹ.



Trường hợp của Tyler Pham là một ví dụ cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam và Bộ Công an đang ngăn chặn các tổ chức ma túy xuyên quốc gia, những kẻ đặt giá trị lợi nhuận trên mạng sống của con người, gây ra những hậu quả tàn khốc. Phía Mỹ hoan nghênh Bộ Công an đã hỗ trợ trong vụ án này và mong muốn sự hợp tác trong tương lai về các vấn đề liên quan đến truy nã và thực thi pháp luật khác.

Theo B.T.V (NLĐO)