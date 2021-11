Bắt đối tượng chém người rồi bỏ trốn

(GLO)- Ngày 24-11, Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an TP. Pleiku tiến hành bắt đối tượng Võ Lâm Tùng (SN 1986, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku) tại một nhà trọ ở phường Đống Đa, TP. Pleiku. Tùng là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Păh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Tùng tại cơ quan Công an. Ảnh: Hữu Phong

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, do mâu thuẫn cá nhân, lúc 20 giờ 30 phút ngày 2-5-2019, tại quán vịt Vân Đình (thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh), Võ Lâm Tùng đã dùng dao chém liên tiếp vào người anh Hoàng Văn Cường (SN 1993, trú tại thôn 7, xã Nghĩa Hưng).

Qua giám định, tỷ lệ thương tật của anh Cường là 25%. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.