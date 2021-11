Bắt băng nhóm chuyên giả gái mại dâm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Một băng nhóm chuyên giả gái mại dâm để dàn cành chiếm đoạt tài sản của người mua dâm vừa bị Công an TPHCM triệt phá thành công.



Bắt nam thanh niên giả gái, chuyên trộm mỹ phẩm ở cửa hàng tiện lợi

Công an lấy lời khai các đối tượng. Ảnh: Bảo Trân



Ngày 27-11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, vừa phối hợp với Công an quận 1, Công an quận 10, Công an quận 4 bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Tài (SN 1991), Nguyễn Chính Thiêm (SN 1993), Nguyễn Quốc Hưng (SN 2005, cùng ngụ quận 4) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1970, ngụ quận 7) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Theo điều tra, chiều tối 22-11, Tài giả gái mại dâm đến Công viên 23-9, quận 1, TPHCM để chào mồi khách mua dâm. Khi Tài đang chào giá với khách thì các thành viên khác trong nhóm Tài tìm cách lấy trộm xe của khách. Do khách khoá cổ xe nên đồng bọn của Tài không lấy được tài sản.



Tiếp đó, Tài dụ khách vào khách sạn ở quận 10 để vui vẻ. Sau khi thuê phòng, khách đi tắm thì Tài lấy trộm chìa khóa để đưa cho đồng bọn lấy xe tẩu thoát. Thực hiện xong hành vi mua bán dâm cho khách thì Tài cũng rời khỏi khách sạn. Sau đó, nhóm mang xe lấy trộm được tới tiệm cầm đồ ở đường Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8, TPHCM để cầm, lấy tiền chia nhau tiêu xài.



Bằng nhiều nghiệp vụ, chiều ngày 26-11, trinh sát Phòng PC02, Công an TPHCM cùng Công an quận 1, Công an quận 10, Công an quận 4 phát hiện nhóm Tài đang ở Công viên 23-9 nên đã đưa về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, nhóm Tài thừa nhận hành vi phạm tội.





Tang vật thu giữ. Ảnh: BẢO TRÂN





Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Theo CHÍ THẠCH - BẢO TRÂN (SGGPO)