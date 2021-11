Bắt 2 giám đốc lập hồ sơ khống thi công 116 hạng mục

Từ năm 2016 đến năm 2019, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương đã cấu kết với các đối tượng liên quan lập hồ sơ khống thi công 116 hạng mục, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.





Ngày 17-11, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Hồ Đình Minh (SN 1963, trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương), Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương; Thái Thị Vinh (SN 1971, trú tại xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương), kế toán Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương; và Hoàng Hữu Sơn (SN 1974, trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương), Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi Đô Lương, để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thì hành công vụ".



Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương, nơi ông Hồ Đình Minh và bà Thái Thị Vinh công tác - Ảnh: Công an cung cấp



Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An nhân được đơn tố giác của công dân về việc vi phạm pháp luật xảy ra tại Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương.



Qua điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác định từ năm 2016 đến năm 2019, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Hồ Đình Minh, Thái Thị Vinh thông đồng với ông Hoàng Hữu Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi Đô Lương, để lập khống các hợp đồng thi công 116 hạng mục nạo vét kênh mương và sửa chữa công trình, nhằm mục đích quyết toán, rút tiền về cho Xí nghiệp để chi nhiều khoản trái quy định.





Cơ quan công an khám xét nơi làm việc của bà Thái Thị Vinh - Ảnh: Công an cung cấp



Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 3,5 tỉ đồng.



Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất thủ tục điều tra, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.



Theo ĐỨC NGỌC (NLĐO)