An Khê: Tạm giữ hình sự 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 19-11, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Huỳnh Quốc Nghĩa (SN 2003, trú tại phường An Bình, thị xã An Khê); Nguyễn Thành Được (SN 2003, trú tại xã Cư An, huyện Đak Pơ) và Nguyễn Văn Quân (SN 1988, trú tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) để làm rõ hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".





Nhóm đối tượng sử dụng ma túy tại quán cà phê S.G.DJ. (Ảnh Công an thị xã An Khê).

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 15-11, Công an thị xã An Khê tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê S.G.DJ, (phường An Phú, thị xã An Khê) thì phát hiện 19 khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh, có 17 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Tại hiện trường, Công an thị xã thu được 1 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng, 1 ly thuỷ tinh đựng chất bột màu trắng. Các đối tượng Nghĩa, Được, Quân khai nhận mua ma túy đem đến để cùng bạn sử dụng.

Căn cứ chứng cứ thu thập được và từ lời khai của các đối tượng, Công an thị xã An Khê đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 3 đối tượng trên về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và lập biên bản xử lý các đối tượng còn lại về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.



LÊ ANH