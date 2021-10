Triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo tiền tỷ qua mạng xã hội

(GLO)- Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) đang tạm giữ 4 đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giữa tháng 10-2021, Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) nhận được tin tố giác tội phạm của chị L.T.T. (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Theo đó, do có nhu cầu tìm kiếm việc làm nên chị T. lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu và biết trang fanpage “Dioes Luiz Sandri” đăng thông tin tuyển cộng tác viên bán hàng mỹ phẩm, mặt nạ dưỡng da. Chị liền đăng ký làm cộng tác viên và được đồng ý. Ngày 3-10, chị T. nhận được đơn hàng từ một người có tài khoản Facebook mang tên “Quân Trung” đặt mua 10 túi mặt nạ dưỡng da. Sau khi nhận đơn hàng, chị T. lên trang fanpage “Dioes Luiz Sandri” đặt mua 10 túi mặt nạ dưỡng da với giá hơn 3,9 triệu đồng để gửi cho khách. Đến ngày 8-10, chị nhận được hàng bằng hình thức chuyển phát nhanh từ Gia Lai gửi đến. Tuy nhiên, lúc này, chị mới biết địa chỉ người đặt mua hàng không có thực nên nhắn tin lên trang fanpage “Dioes Luiz Sandri” xin hoàn trả lại hàng. Một thời gian sau, chị T. nhận được tin nhắn từ trang fanpage thông báo là chị đã bị lừa và sẽ không nhận lại hàng, mọi thông tin đăng tuyển cộng tác viên trên trang đều là giả.

Sau khi nạn nhân trình báo, ngày 22-10, Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh và bắt giữ 4 đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên gồm: Nguyễn Đức Toàn (SN 1997), Lâm Thế Vương (SN 2001, cùng trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh), Lê Xuân Hùng (SN 1995, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) và Luyện Minh Phước (SN 2001, trú tại xã Ia Yok, huyện Ia Grai). Trong đó, Toàn được xác định là đối tượng cầm đầu.

Các đối tượng (từ trái sang): Hùng, Vương, Phước, Toàn tại Cơ quan Điều tra Công an tỉnh (ảnh Công an tỉnh cung cấp).

Tại Cơ quan Điều tra, các đối tượng khai nhận đã tuyển cộng tác viên tham gia bán hàng trên trang fanpage “Dioes Luiz Sandri”. Để đánh vào lòng tin của “con mồi”, Toàn thuê Phước và Vương đóng vai khách đặt mua hàng của các cộng tác viên. Khi cộng tác viên đặt tiền cọc hoặc mua hàng của trang để chuyển cho Phước và Vương thì 2 đối tượng cắt liên lạc. Một túi mặt nạ dưỡng da các đối tượng mua trôi nổi trên thị trường với giá chỉ 22 ngàn đồng nhưng bán cho cộng tác viên 399 ngàn đồng. Với thủ đoạn này, đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của hàng trăm người đăng ký làm cộng tác viên bán hàng trên toàn quốc tại các trang fanpage “Dioes Luiz Sandri”, “Annaa Beauty”, “Jummy Beauty” do Toàn lập ra.

Qua đây, Công an tỉnh thông báo ai đã chuyển tiền chốt đơn hàng mua mỹ phẩm, mặt nạ từ trang “Dioes Luiz Sandri”, “Annaa Beauty”, “Jummy Beauty” nhưng chưa được chuyển hàng hoặc đã chuyển tiền mà chưa được nhận hàng đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự hoặc Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an tỉnh đề nghị người dân hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân khi truy cập internet và tham gia mạng xã hội; xác minh thông tin cụ thể trước khi thực hiện các giao dịch qua internet và mạng xã hội; thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý khi có vụ việc xảy ra.