Sập bẫy sàn ảo, 156 người bị lừa hơn 76 tỉ đồng

Viện KSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM, đề nghị xét xử bị can Kim Bumjae (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Raon VN, Công ty Khanh Asset), Nguyễn Thị Hương (28 tuổi, quê Thanh Hóa, trợ lý cho Kim Bumjae) và 6 bị can khác về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Theo cáo trạng và như Thanh Niên từng phản ánh, đầu năm 2015, Kim Bumjae được một đối tượng Hàn Quốc giới thiệu là Tổng giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc, có chi nhánh ở nhiều nước và đề nghị Kim Bumjae làm đại diện chi nhánh tại VN. Công việc của Kim Bumjae là kêu gọi đầu tư, huy động tài chính, với thỏa thuận Kim sẽ được hưởng 4%/tổng số tiền huy động, số còn lại bị can sẽ phải chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối (forex).



Bị can Kim Bumjae. Ảnh: CTV



Từ tháng 4.2015 - 10.2018, Kim Bumjae thành lập 10 công ty, trong đó dùng 4 công ty: TNHH đầu tư IDS Capital, CP đầu tư IDS Holdings, TNHH Raon VN, TNHH Khanh Asset, để huy động tài chính kinh doanh ngoại hối trái pháp luật. Thực tế, tiền các bị can huy động được đều sử dụng trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước, chi phí hoạt động, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.



Cụ thể, quá trình kêu gọi nhà đầu tư, Kim Bumjae giới thiệu 4 công ty trên đang huy động tài chính để chuyển về công ty mẹ kinh doanh ngoại hối tại Hàn Quốc, hoặc chứng khoán tại Indonesia, đá phiến tại Mỹ, chính sách trả lãi từ 1,5 - 1,9%/tháng (tùy theo số tiền đầu tư).



Ngoài ra, theo cáo trạng, Kim Bumjae còn chỉ đạo đồng phạm dùng 6 công ty còn lại: TNHH Khanh Holdings thầu dự án CLB Poker; Công ty TNHH MTV ăn uống Phú Gia để giới thiệu với nhà đầu tư là công ty mở rộng kinh doanh karaoke; Công ty TNHH Khanh Tourist sử dụng ký kết các hợp đồng thuê tàu, thuê nhà thầu thi công tàu Khanh Cruise; Công ty TNHH Raon Global được sử dụng để thuê văn phòng tại tòa nhà Bitexco; Công ty CP Khanh Republic và Công ty TNHH MTV Khanh Initial, lập các dự án khác nhau nhằm lừa đảo các nhà đầu tư.



Tuy nhiên, các công ty và dự án chỉ lập trên mặt hình thức, không hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến khi bị bắt, Kim Bumjae cùng đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 76 tỉ đồng của 156 người bị hại từ hành vi huy động góp vốn với cam kết hưởng lãi cao.

