Sập bẫy nhận quà của bạn trai ngoại quốc, cô gái bị lừa đảo hơn 1 tỉ đồng

Được bạn trai quen qua mạng xã hội tặng quà, chị T (Hà Nội) tưởng thật, nhiều lần chuyển tiền để nhận mà không hay rơi vào lưới lừa đảo của nhóm tội phạm xuyên quốc gia.



Hằng và em trai giúp sức tích cực cho nhóm lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: V.Dũng



Kết thúc phiên toà ngày 11.10, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Trương Thị Mỹ Hằng (32 tuổi, TPHCM) 13 năm tù và Trương Thái Quý (27 tuổi, em ruột Hằng) 11 năm cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Hằng và em trai là "mắt xích" trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Nạn nhân trong vụ án là chị T (30 tuổi).



Theo toà, chị T có kết bạn trên mạng xã hội với 1 người nước ngoài có tài khoản tên “MonoWar”. Người này giới thiệu tên là Jame Sill, ở London, Vương quốc Anh.



Người bạn mới quen nói có chuyển tặng chị T một món quà và nhân viên công ty chuyển phát nhanh sẽ liên lạc để chuyển quà tặng.



Sau đó, nhân viên công ty chuyển phát liên lạc với chị T yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do người này cung cấp thì mới nhận được bưu phẩm.



Sau nhiều lần chuyển hơn 1 tỉ đồng vào 3 tài khoản cá nhân do nhân viên công ty chuyển phát nhanh cung cấp, chị T mới biết mình bị lừa đảo.



Vào cuộc điều tra, cơ quan công an làm rõ, Hằng là "mắt xích" trong đường dây lừa đảo. Theo đó, tháng 3.2016, Hằng sang Campuchia để buôn bán quần áo và quen biết một nhóm người Việt, trong đó có Trần Minh Tuấn (40 tuổi, quê Tiền Giang) và một người đàn ông ngoại quốc có tên thường gọi là BBK (không rõ quốc tịch).



Khi biết nhóm này chuyên thực hiện các phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt, Hằng đã tham gia cùng.



Hằng được các đối tượng phân công giả danh là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh quốc tế. Bị cáo trực tiếp gọi điện thoại đến các bị hại để thông báo về việc bị hại có hàng hóa từ nước ngoài gửi về và yêu cầu họ chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định trước.



Sau mỗi lần chiếm đoạt được tiền, Hằng được chia 5% trên tổng số tiền chiếm đoạt được.



Khoảng tháng 4.2019, Quý sang Campuchia thăm chị và được rủ cùng tham gia. Quý nhận nhiệm vụ về Việt Nam thu gom các tài khoản ngân hàng của nhiều người để làm tài khoản nhận tiền khi bị hại chuyển tiền vào. Mỗi tài khoản ngân hàng thu mua được, Quý được trả 2,5 triệu đồng.



Tháng 5.2020, nhóm tội phạm ở Campuchia dùng tài khoản Facebook Monowar và giới thiệu tên là Jame Sill, sống tại Anh. Chúng làm quen với chị T. Qua nhiều lần trò chuyện, chị T được bạn trai ngoại quốc hứa tặng món quà đắt tiền.



Sau khi Tuấn cung cấp thông tin của chị T, Hằng đóng giả nhân viên công ty chuyển phát, gọi điện yêu cầu nạn nhân chuyển 12,5 triệu đồng để thanh toán phí vận chuyển quà tặng có giá trị lớn. Chị T đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Quý cung cấp.



Đầu tháng 6.2020, Tuấn và Hằng tiếp tục dùng nhiều số điện thoại, gọi và nhắn tin yêu cầu chị T chuyển thêm tiền để làm chi phí thông quan, do kiện hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền.



Sợ bị liên lụy, nạn nhân đã nhiều lần chuyển cho nhóm của Tuấn hơn 1 tỉ đồng.



Kết quả xác minh lai lịch của Trần Minh Tuấn và một số người liên quan cho thấy, họ rời địa phương từ lâu, chưa rõ nơi đang cư trú nên cơ quan điều tra quyết định tách tài liệu để xử lý sau.



Theo lời khai của Hằng, bị can đã tham gia thực hiện gần 30 vụ lừa đảo khác, được hưởng lợi 300 triệu đồng. Người phụ nữ này không nhớ thông tin các bị hại nên cơ quan chức năng tách hồ sơ để tiếp tục làm rõ.

