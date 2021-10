Quyết liệt đấu tranh với tội phạm và tệ nạn cờ bạc

(GLO)- Tình hình tội phạm và tệ nạn cờ bạc trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Vì vậy, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm, tệ nạn này.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Lê Đông Nhật Trường (SN 1989, trú tại huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên), Phan Đỗ Quốc Phương (SN 1989, trú tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), Trần Văn Minh (SN 1987) và Trần Đình Phong (SN 1974, cùng trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi đánh bạc. Trước đó, vào khoảng 22 giờ 20 phút ngày 15-10, Công an xã Song An (thị xã An Khê) bắt quả tang 4 đối tượng trên đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức xì tố thắng thua bằng tiền tại một quán cơm, thu giữ trên chiếu bạc 5 triệu đồng tiền mặt, 2 bộ bài tú lơ khơ và một số tang vật liên quan. Xác minh ban đầu, cả 4 đối tượng là tài xế và phụ xe đường dài đang dừng ăn cơm tại quán. Trong thời gian nghỉ ngơi, các đối tượng đã rủ nhau đánh bài.

Ngoài vụ việc trên, thời gian qua, lợi dụng những thời điểm tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng đã tập trung tại các địa điểm vắng người, ít gây sự chú ý để tổ chức đánh bạc. Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh phòng-chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc. Theo đó, từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triệt phá 40 tụ điểm đánh bạc, bắt 174 đối tượng, thu giữ hơn 480 triệu đồng cùng nhiều phương tiện, tang vật khác (tăng 7 vụ, tăng 31 đối tượng so với cùng kỳ năm 2020). Qua điều tra, lực lượng Công an đã khởi tố 27 vụ với 97 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc và đánh bạc; tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại theo quy định.

Lực lượng Công an bắt quả tang hàng chục đối tượng cá độ dưới hình thức đá gà tại huyện Chư Prông. Ảnh: Văn Ngọc

Trong số các vụ án đánh bạc từ đầu năm đến nay, đáng chú ý là vụ triệt phá sới đá gà ở thôn Phú Vinh (xã Ia Băng, huyện Chư Prông) vào ngày 25-3. Tại đây, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) phối hợp Công an huyện Chư Prông đã bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ tổng cộng hơn 184 triệu đồng, tạm giữ 15 xe ô tô, 21 xe mô tô, 21 con gà đá và nhiều vật dụng phục vụ việc đánh bạc. Tiếp đó, vào chiều 9-5, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an TP. Pleiku đột kích, bắt quả tang một nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại quán Bọ Cạp Nước (phường Ia Kring). Cơ quan Công an đã bắt giữ hàng chục đối tượng, thu giữ tại sòng bạc hơn 137 triệu đồng, tạm giữ 4 xe ô tô, 5 xe máy cùng một số tang vật khác.

Thượng tá Trương Đức Đương-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự-cho biết: Tội phạm và tệ nạn cờ bạc là một trong những nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác như: cho vay lãi nặng, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản... Vì vậy, Công an tỉnh luôn chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả của tệ nạn cờ bạc để mọi người dân chủ động phòng ngừa và tố giác. Đồng thời, hướng dẫn Công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng-chống tội phạm nói chung, tội phạm, tệ nạn cờ bạc nói riêng; tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng để tập trung đấu tranh triệt phá, không để hình thành các tụ điểm hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong dư luận.