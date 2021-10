Pleiku: Xử phạt lái xe "luồng xanh" đi sai tuyến

(GLO)- Ngày 12-10, UBND TP. Pleiku có Quyết định số 245/QĐ-XPCPHC về việc xử phạt phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với tài xế xe tải chở hàng vi phạm quy định định phòng-chống dịch số tiền 7,5 triệu đồng.





Lực lượng chức năng xã Tân Sơn (TP. Pleiku) kiểm tra giấy tờ phương tiện vi phạm. Ảnh: Bá Bính

Theo đó, vào lúc 12 giờ ngày 12-10, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng chức năng xã Tân Sơn đã kiểm tra xe tải BKS 43C-089.25 do lái xe Lê Văn Phú (SN 1980, trú tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) điều khiển, đang bốc dỡ hàng tại số nhà 159 Phạm Hùng (thôn 9, xã Tân Sơn).



Thời điểm kiểm tra, lái xe đang ngồi trên xe. Qua kiểm tra giấy tờ, lái xe Phú có phiếu kiểm soát phương tiện, người đi vào và ở địa bàn tỉnh, trên phiếu có đăng ký điểm di chuyển từ tỉnh Lạng Sơn đi đến tổ 8 (phường An Phú, thị xã An Khê).



Với hành vi đi sai tuyến đã đăng ký, lực lượng chức năng xã Tân Sơn đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với lái xe về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng-chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, trình lên UBND TP. Pleiku ra quyết định xử phạt.



BÁ BÍNH