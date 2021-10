Pleiku tạm giữ xe tải "luồng xanh" vi phạm phòng-chống dịch, tài xế có thái độ chống đối

(GLO)- Tối 28-10, Công an TP. Pleiku lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H.T.P. (SN 1975, trú tại phường An Tân, thị xã An Khê) là tài xế xe tải "luồng xanh" vi phạm quy định phòng-chống dịch Covid-19, có thái độ chống đối khi lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện.

Theo đó, vào lúc 20 giờ 40 phút ngày 28-10, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an phường Trà Bá (TP. Pleiku) phát hiện xe ô tô tải BKS 81C-101.00 do tài xế P. cầm lái đang đậu đỗ bỏ hàng tại hẻm 220 Lê Duẩn. Trên xe có dán phiếu kiểm soát phương tiện, người đi vào địa bàn tỉnh và quay trở ra, với tuyến đăng ký di chuyển Quảng Nam-Gia Lai-Hà Nội, địa chỉ nơi đến 138 Cao Bá Quát (phường Yên Đổ, TP. Pleiku).

Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku kiểm tra phương tiện vi phạm. Ảnh: Bá Bính

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe không có tài xế P, chỉ có phụ xe. Khoảng 25 phút sau, tài xế P. mới có mặt và lên xe cố thủ, có thái độ chống đối lực lượng chức năng khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ. Khoảng hơn 2 giờ sau, tài xế P. mới chịu xuống xe xuất trình giấy tờ, nhưng không xuất trình được giấy phép lái xe.

Công an phường Trà Bá đã phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với lái xe về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng-chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, tạm giữ phương tiện BKS 81C-101.00 để tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.