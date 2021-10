Phạt tù nhóm đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép lúc dịch COVID-19

Nhóm đối tượng đã bị phạt 57 tháng tù vì tổ chức thuê xe đưa hai người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích trốn sang Campuchia lao động.



Từ trái qua: Các bị cáo Trung, Quyên và Dũng tại phiên tòa sáng 8.10. Ảnh: Danh Dự



Sáng 8.10, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Quyên (35 tuổi, trú tại Quỳ Hợp, Nghệ An) 30 tháng tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo khoản 1, Điều 348, Bộ luật Hình sự.



Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Hữu Trung (32 tuổi) bị phạt 15 tháng tù, Nguyễn Văn Dũng (41 tuổi, cùng trú tại Gia Lâm, Hà Nội) lĩnh 12 tháng tù.



HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Vụ án có tính chất đồng phạm, bị cáo Quyên là người có vai trò chính.



Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 1-2021, Quyên được một người đàn ông tên Hùng (không rõ lai lịch) nhờ thuê xe đón hai người Trung Quốc từ Cao Bằng về Hà Nội với giá 6 triệu đồng. Khi đón khách phải sử dụng mật khẩu "đón 2 con lợn" thì mới đón được và Quyên đồng ý.



Quyên liên hệ nhờ Trung thuê ôtô đón 2 khách Trung Quốc trên với giá 3,8 triệu đồng.



Trung sau đó thuê Dũng và cả hai cùng điều khiển ôtô đi lên Cao Bằng đón khách. Trên đường về Hà Nội, cả hai biết khách là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nhưng vẫn cố tình chở rồi bảo Quyên phải trả thêm tiền.



Chiều 5.1, khi về đến huyện Gia Lâm (Hà Nội), Trung thuê nhà nghỉ cho 2 người Trung Quốc. Cùng lúc này, Công an xã Ninh Hiệp (Gia Lâm) kiểm tra hành chính và phát hiện 2 công dân Trung Quốc không có thị thực nhập cảnh.



Đấu tranh khai thác, hai người Trung Quốc này khai đã vượt biên trái phép vào Việt Nam qua khu vực biên giới phía Bắc với mục đích tìm đường sang Campuchia kiếm việc làm.



Từ manh mối này, công an đã bắt giữ Trung, Dũng và Quyên.



Tại phiên tòa, Quyên ban đầu khai không biết về sự việc trên, nói mình không bàn bạc hay hưởng lợi gì từ việc đưa người nhập cảnh trái phép.



Chủ tọa chất vấn "lý do tại sao bị cáo nói không liên quan nhưng phải liên lạc với 2 đồng phạm bằng sim điện thoại rác, đón khách phải có mật khẩu...". Bị cáo Quyên sau đó đã thừa nhận hành vi, khai hưởng lợi 1,8 triệu đồng còn Trung 800.000 đồng và Dũng 2,5 triệu đồng.



Hai người Trung Quốc đã bị xử phạt hành chính và trục xuất. Người tên Hùng đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh.

