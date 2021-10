Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch gần 2 tỉ đồng

Các đối tượng (ở Thanh Hóa) móc nối nhau lập nên một đường dây đánh bạc qua mạng, chỉ sau gần 2 tháng đường dây này đã giao dịch với số tiền gần 2 tỉ đồng.



Ngày 7.10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thị xã Nghi Sơn vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức đánh lô đề qua mạng, với số tiền giao dịch gần 2 tỉ đồng. Đường dây do Phạm Ngọc Long (25 tuổi, trú tại phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn) cầm đầu.



Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH



6 đối tượng trong đường dây bị bắt giữ gồm Phạm Ngọc Long (đối tượng cầm đầu); Phạm Hùng Thuật (32 tuổi); Nguyễn Quốc Tuấn (30 tuổi); Lê Văn Lâm (33 tuổi); Nguyễn Duy Công (29 tuổi) và Lê Văn Duẩn (34 tuổi), tất cả đều trú tại phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn.



Khám xét nơi ở của các đối tượng trên, cơ quan điều tra thu giữ hàng chục máy điện thoại di động và nhiều bảng ghi lô đề.



Theo tài liệu điều tra, từ đầu tháng 8.2021 đến khi bị phát hiện, đối tượng Phạm Ngọc Long và hàng chục đối tượng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã tổ chức đánh lô đề qua mạng xã hội như Zalo, Messenger và tin nhắn điện thoại, với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng.



Hiện, vụ án vẫn tiếp tục được điều tra, làm rõ.

https://laodong.vn/phap-luat/pha-duong-day-danh-bac-qua-mang-voi-so-tien-giao-dich-gan-2-ti-dong-961296.ldo



Theo QUÁCH DU (LĐO)