Ổ nhóm "quay clip con nợ" rồi cho hàng trăm người vay với lãi suất "cắt cổ" 18 tỉ đồng

Khi người dân có nhu cầu vay tiền bằng hình thức "bốc bát họ", Vũ Văn Dũng sẽ chỉ đạo đàn em đi xác minh thông tin, quay clip rồi mới giao tiền.





Ngày 16-10, Công an quận Hà Đông đang tạm giữ hình sự 5 nghi phạm để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Trước đó, tối 12-10, lực lượng tuần tra Công an quận Hà Đông đã phát hiện và bắt quả tang nhóm người đang thực hiện hành vi xịt sơn vào cửa, gây áp lực mục đích đòi nợ gia đình chị N., trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông.



Nhóm nghi phạm tại cơ quan công an - Ảnh: CTV



Danh tính nhóm người này gồm: Nguyễn Trung Sơn (SN 1996; trú tại phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội); Văn Tuấn Châu (SN 1999; trú tại phường Mai Động, Hoàng Mai); Nguyễn Trần Đức Quang (SN 2003; trú tại Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội); Nguyễn Phương Trung (SN 1986; quê quán Yên Thế, Bắc Giang).



Nhóm này khai nhận làm thuê cho Vũ Văn Dũng (SN 1982; trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được Dũng chỉ đạo đến nhà chị N. để đòi nợ.



Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã triển khai lực lượng thi hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Vũ Văn Dũng, tại chung cư B4 Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội), Cơ quan điều tra thu giữ 8 sổ ghi chép khách vay nợ, 6 điện thoại di động, cùng nhiều tài liệu khác...



Theo công an, cuối năm 2018, Vũ Văn Dũng tổ chức kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay "bốc bát họ", từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Khi cho khách vay, Dũng cắt lãi trước. Với bát họ 10 triệu đồng, Dũng cắt lãi 2 triệu đồng, khách phải trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày 200.000 đồng (tương ứng lãi suất vay là 146%/năm).



Để tổ chức hoạt động, Dũng thuê nhà tại số 1 ngõ 120 Trường Chinh (phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) sau đó chuyển về phòng 403 chung cư B4 Phạm Ngọc Thạch và thuê Sơn, Châu, Quang, Trung đi giao dịch cho vay tiền và thu nợ, dưới hình thức đăng tin quảng cáo trên mạng xã hội về việc cho vay tiền.



Khi khách có nhu cầu tiền sẽ gọi điện thoại đến cho Dũng, Dũng giao Quang đến tận nhà người có nhu cầu vay tiền để xác định thông tin, nếu đủ điều kiện thì Dũng sẽ giao tiền cho Quang để đưa cho khách vay.



Khi giao dịch, nhóm của Dũng yêu cầu người vay phải tự nói tên tuổi địa chỉ và số tiền cần vay để quay clip bằng điện thoại di động và viết giấy vay tiền, làm căn cứ đi đòi nợ.



Do tổ chức hoạt động kinh doanh tài chính bằng hình thức đăng tin quảng cáo trên mạng xã hội nên khách vay của nhóm Dũng ở nhiều quận huyện trên địa bàn TP Hà Nội. Từ đó, Dũng phân công Quang chuyên đi xác định thông tin người vay; Châu chuyên đi thu nợ tại các quận Hà Đông, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm...; Sơn thu nợ tại các quận: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai...



Trường hợp người vay không trả đúng hạn, không còn khả năng trả nợ, Dũng chỉ đạo đàn em tìm đến gây áp lực bằng cách đổ chất bẩn, chất thải hoặc xịt sơn vào nhà các con nợ....



Công an xác định Dũng đã cho khoảng 300 khách vay tiền, với số tiền cho vay khoảng 18 tỉ đồng (người vay thấp nhất 5 triệu đồng, người cao nhất 50 triệu đồng).

Theo Đông Hồ (NLĐO)