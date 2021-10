"Nổ" là người nhà lãnh đạo lừa chạy việc, chiếm đoạt tiền tỷ

Lợi dụng danh nghĩa là người nhà của nguyên một lãnh đạo TP.Đà Nẵng, Văn Hữu Tưởng lừa nhiều người bằng thủ đoạn lừa chạy xin việc làm và mua đất dự án giá rẻ, chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 tỷ đồng và 60.000 USD.





Ngày 14/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam 4 tháng Văn Hữu Tưởng (1987, trú Q.Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo điều tra, Tưởng "nổ" là có quan hệ với lãnh đạo nên có thể chạy việc làm cho người có nhu cầu. Vào tháng 10/2014, ông L.C.B thông qua giới thiệu nên quen biết Tưởng. Đối tượng đưa ra thông tin Sân bay Đà Nẵng đang tuyển 3 suất biên chế vào làm nhân viên an ninh sân bay, phí "chạy" cho mỗi suất là 20.000 USD. Tin là thật nên ông B đã trao đổi với chị N.T.H.V làm hồ sơ chạy việc cho 3 người thân và đưa Tưởng 60.000 USD.



Tưởng cũng trực tiếp trao đổi với chị V và đưa ra thông tin sân bay đang cần tuyển 2 suất khác vào làm thợ điện và nhân viên "check in", chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng của bà V.



Sau khi nhận tiền, Văn Hữu Tưởng không thực hiện cam kết và bỏ trốn. Ngoài ra, Tưởng còn lừa ông B số tiền 200 triệu đồng để làm 2 bộ hồ sơ mua đất tại một dự án.



Cũng trong năm 2014, Văn Hữu Tưởng nói dối với ông T.Đ.G là có mối quan hệ quen biết với lãnh đạo Cụm Cảng Hàng không sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Đối tượng có thể xin việc ở đây với chi phí mỗi suất là 300 triệu đồng.



Ông G đã làm "cầu nối" để xin việc cho 2 trường hợp. Để làm thủ tục, ông G đứng ra nhận số tiền 350 triệu đồng của 2 bị hại rồi chuyển cho Tưởng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tưởng đã bỏ trốn.



Cũng với chiêu thức nói dối là người thân của nguyên một lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, Tưởng đưa ra thông tin có thể mua đất giá rẻ hơn thị trường để lừa đảo. Vào tháng 4/2015, Tưởng chủ động làm quen với ông N.H.Đ và tiết lộ thông tin Ban Quản lý Dự án TP.Đà Nẵng kêu gọi góp vốn mua đất với giá nội bộ.



Tưởng rủ ông Đ góp 650 triệu đồng cùng lời hứa sau 1 tháng sẽ bán đất và chia tiền lời là 200 triệu đồng. Chiếm đoạt được số tiền góp vốn từ ông Đ, Tưởng bỏ đi khỏi địa phương.



Với cách thức trên, vào năm 2016 đối tượng Tưởng tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 518 triệu đồng của ông T.L.Q khi lừa bán một lô đất tái định cư tại Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ.



Về phần của Tưởng, trong thời gian bỏ trốn thì tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo và bị Công an quận Liên Chiểu bắt giữ.



Để phục vụ điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thông báo các cá nhân, tổ chức là bị hại của Văn Hữu Tưởng thì liên hệ để cung cấp thông tin, giải quyết theo quy định của pháp luật. Địa chỉ: Số 47 Lý Tự Trọng (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) hoặc qua SĐT 0903.580.323, gặp điều tra viên Trần Anh Dũng.

