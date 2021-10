Người phụ nữ 'thổi' giá bất động sản, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Phượng liên kết với một số người để buôn bán, sử dụng bất động sản trả nợ. Bằng thủ đoạn "thổi" giá đất, bị can đã chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.



Chiêu trò của người đàn bà làm nghề môi giới bất động sản

Nông Thị Phượng. Ảnh: H.N.



Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố bị can, bắt tạm giam Nông Thị Phượng (43 tuổi, ở TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về tội Lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Theo cơ quan chức năng, từ tháng 10/2018 đến tháng 10/2021, Phượng thuyết phục người khác cho mình vay tiền, hứa sẽ trả lãi suất cao. Sau đó, bị can dùng tiền vay được của người sau, trả cho người trước.



Đến khi số nợ quá khả năng để Phượng có thể "xoay vòng", bị cáo lại liên kết với một số người để trả nợ bằng bất động sản. Bà ta tự đẩy giá bất động sản để lấy tiền chênh lệch.



Cảnh sát cho biết bằng thủ đoạn trên, Phượng đã chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trong và ngoài tỉnh Cao Bằng.





