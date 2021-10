Ngăn chặn nhiều nhóm thanh-thiếu niên càn quấy

(GLO)- Thời gian gần đây, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ thanh-thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, thu giữ nhiều loại hung khí nguy hiểm.

Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh) đã tiếp nhận hơn 600 tin báo, điều động trên 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xử lý vụ việc; phối hợp bắt giữ 38 đối tượng, thu giữ hàng chục phương tiện, hung khí nguy hiểm như: dao, kiếm, mã tấu, súng tự chế… Trung tá Hứa Minh Tâm-Đội trưởng Đội Cảnh sát 113-cho biết: “Các vụ việc chúng tôi tiếp nhận, xử lý hầu hết xảy ra vào ban đêm. Vì thế, ngoài xử lý nhanh thông tin, đơn vị chia làm 2 ca tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn TP. Pleiku và khu vực giáp ranh nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi gây rối trật tự công cộng. Phần lớn các đối tượng trong độ tuổi thanh-thiếu niên, dễ bị kích động, sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn với nhau. Khi phát hiện lực lượng Cảnh sát 113 thì các đối tượng bỏ lại hung khí chạy trốn. Cũng có đối tượng cố tình nhạo báng, trêu tức cán bộ, chiến sĩ, thậm chí chống người thi hành công vụ”.

Đêm 12-9, khi tuần tra trên đường Sư Vạn Hạnh (TP. Pleiku), tổ công tác 113 phát hiện một nhóm 10 đối tượng đi trên 3 xe mô tô, cầm theo hung khí có biểu hiện nghi vấn. Thấy lực lượng Cảnh sát 113, các đối tượng liền phóng xe bỏ chạy. Khi bị truy bắt, các đối tượng liều lĩnh điều khiển xe mô tô tông vào xe của tổ công tác và sử dụng bình xịt hơi cay để chống trả. Tổ công tác nhanh chóng áp sát và bắt giữ được 3 đối tượng gồm: Hồ Văn Lâm (SN 2000), L.H.H. (SN 2004) và Lê Trí Minh (SN 2001, cùng trú phường Phù Đổng, TP. Pleiku). Tổ công tác đã bàn giao 3 đối tượng cùng tang vật là 1 bình xịt hơi cay, 1 dao tự chế và 1 xe mô tô cho Công an TP. Pleiku điều tra, xử lý.

Công an xã Ia Drăng (huyện Chư Prông) bắt giữ nhóm thanh-thiếu niên cùng hung khí. Ảnh: Bá Quỳnh

Thời gian qua, Cảnh sát Cơ động và Công an các xã, phường cũng là lực lượng chủ lực tuần tra đêm nhằm phát hiện, xử lý nhanh hành vi trộm cắp tài sản, nhất là ngăn chặn kịp thời các vụ gây rối trật tự công cộng. Mới đây, vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 14-9, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động tuần tra trên đường Trường Sa (xã Diên Phú, TP. Pleiku). Đến đoạn gần nhà số 790 Trường Sa, tổ công tác phát hiện một nhóm khoảng 15 đối tượng tụ tập với nhiều xe máy, hung khí có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác nhanh chóng áp sát khu vực trên để kiểm tra. Khi thấy xe của lực lượng Công an, các đối tượng đã bỏ chạy. Ngay sau đó, tổ công tác khống chế, tạm giữ 2 đối tượng là N.C.T. (SN 2007, trú tại xã Diên Phú. TP. Pleiku) và L.T.T. (SN 2005, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) cùng 3 xe gắn máy và 4 dao tự chế dài 1-2,5 m.

Cũng trong đêm 14-9, Công an xã Ia Drăng (huyện Chư Prông) phối hợp tuần tra phát hiện nhóm thanh-thiếu niên tụ tập trước cổng sân vận động Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi thấy lực lượng tuần tra, các đối tượng bỏ chạy về nhiều hướng. Tổ công tác bắt giữ đối tượng T.T.A.T. (SN 2002, trú tại thôn Hợp Hòa, xã Ia Drăng), tạm giữ 1 xe máy và nhiều hung khí tự chế gồm: dao phóng lợn, dao phay, tuýp sắt, mã tấu. Tại cơ quan Công an, T. khai nhận do mâu thuẫn với nhóm thanh niên tại thị trấn Chư Prông nên các đối tượng đã tập hợp và chuẩn bị hung khí để giải quyết.

Đại úy Bùi Quang Thành-Trưởng Công an xã Ia Drăng-cho biết: “Chúng tôi đã nhanh chóng triệu tập 6 thanh-thiếu niên khác có liên quan để giáo dục, cảnh cáo không được tái diễn hành vi trên. Đồng thời, Công an xã ra quyết định phạt hành chính các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng”.